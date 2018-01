Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Organizatorji so sicer letos našteli kar 13.468 prijav za festival, od tega 3.901 celovečerni film in 8.740 kratkih filmov. Foto: Reuters Med najbolj pričakovanimi filmi festivala je dokumentarec Seeing Allred, portret odvetnice Glorie Allred; med njenimi klienti so tudi ženske, ki so prve javno spregovorile o početju Harveyja Weinsteina. Foto: IMDb Idris Elba je kriminalno dramo Yardie posnel v Londonu in na Jamajki. Mladenič D (Aml Ameen) v osemdesetih pride v London in tam nepričakovano odkrije moža, ki je desetletje prej na Jamajki ubil njegovega brata. Djevo iskanje pravice sproži nasilno ulično vojno. Foto: IMDb Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot je definitivno naslov, ki pritegne pozornost; tudi zato, ker ga je režiral Gus van Sant. V njem nastopita Joaquin Phoenix in Rooney Mara, ki sta par tudi v zasebnem življenju. Foto: Reuters Dodaj v

Sundance: Park City odpira vrata neodvisnemu filmu

Festival stopa že v svoje 34. leto

18. januar 2018 ob 15:52

Park City - MMC RTV SLO

Letošnji festival Sundance bo gibanje #MeToo vključil s "shodom za spoštovanje" - in pa seveda s filmskim programom, natrpanim z zgodbami, ki v fokus postavljajo ženske. To je prvi večji filmski festival, odkar je padec Harveyja Weinsteina sprožil začetek tektonskih sprememb v zabavni industriji.

V Park Cityu v ameriški zvezni državi Utah se danes začenja 34. filmski festival Sundance. Festival, ki ga je leta 1985 ustanovil Robert Redford, je v celoti namenjen neodvisnemu filmu. Za nas je pomemben predvsem zato, ker na Sundanceu svetovno premiero doživijo številni filmi, ki pozneje prejmejo pomembne nagrade (Fantovska leta, Ritem norosti, Naša mala mis ...).

Nekatere visokoproračunske kupčije zadnjih let so se izkazale tudi za zgrešene. Leta 2016 je studio Fox plačal rekordnih 17 milijonov in pol dolarjev za suženjsko dramo Rojstvo naroda, ki je - zaradi škandala okrog primera obtožbe posilstva na račun režiserja - pogorela in zaslužila pičlih 16 milijonov dolarjev.

Letos bodo prikazali 110 celovečercev, od tega jih bo 99 doživelo svetovno premiero.

Redford je ob letošnjem festivalu povedal, da lahko neodvisni pripovedovalci zgodb s svojimi deli "izzovejo in morda tudi spremenijo kulturo ter razsvetlijo nepopolnosti in možnosti našega sveta". Letošnji festival bo po njegovih besedah ponudil številne spretno povedane zgodbe, ki bodo izzvale razmislek in empatijo ter občinstvu omogočile, da se na globoko oseben način poveže z univerzalno človeško eksistenco.

Direktor festivala John Cooper je dodal še: "Ti filmi in glasovi ponujajo možnost ustvarjalnega pogleda na naš kompleksen čas." Po njegovih besedah gre za povezano, relevantno, globalno umetnost, ki ponuja svežo alternativo mainstreamu v kulturi in je navdih za prihodnost.

Idris Elba, režiser

Filmi na letošnjem programu prihajajo iz 29 držav, 47 od tega je prvencev. Med njimi so tudi celovečerni režijski prvenci igralcev Paula Dana (Wildlife), Idrisa Elbe (kriminalna drama Yardie) in Ruperta Everetta (The Happy Prince).

V sekciji premier bodo med drugim prikazali še film bratov Davida in Nathana Zellnerja z naslovom Damsel, v katerem sta nastopila Robert Pattinson in Mia Wasikowska, film Claire McCarthy Ophelia, ki ponuja nekoliko drugačen pogled na Hamletovo zgodbo, v katerem je v naslovni vlogi zaigrala Daisy Ridley, ter film Colette v režiji Washa Westmorelanda, v katerem je pisateljico, ki je prisiljena objavljati pod moževim imenom, upodobila Keira Knightley.

Med velikimi mednarodnimi festivali Sundance že dolgo velja za enega izmed festivalov z najbolj uravnoteženim programom glede zastopanosti žensk - kot režiserk in kot igralk. Kljub temu ob nedavnih razkritjih spolnih škandalov v Hollywoodu organizatorji festivala pričakujejo pozitivno razpravo o tej temi.

Močne ženske bodo imele pomembno vlogo tudi v polju dokumentarnega filma, kjer bodo prikazali nove filme o igralki in aktivistki Jane Fonda, ameriški odvetnici Glorii Allred, popikoni Joan Jett in britanski raperki, poznani pod imenom M.I.A.

Trumpov mandat še ni našel poti na platno

Kot je po pisanju filmske revije Variety še povedal Cooper, običajno traja okoli dve leti, da se filmski ustvarjalci odzovejo na aktualne dogodke. Zato je za komentarje o predsedovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa še prezgodaj, bodo pa filmi na letošnjem festivalu na različne in provokativne načine obravnavali številne druge aktualne teme.

Zelo močno bodo letos zastopani tudi filmi z LGBT-tematiko: The Catcher Was the Spy, že omenjeni The Happy Prince, Hearts Beat Loud, Skate Kitchen, White Rabbit in film Gusa Van Santa Don't Worry, He Won't Get Far On Foot.

Filmov je sicer po pisanju revije Variety letos na festivalu za spoznanje manj kot lani, ko jih je bilo 118. Vendar pa bo to razliko več kot pokrila nova televizijska sekcija Indie Episodic, ki so jo na festivalu uvedli letos.

A. J.