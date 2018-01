Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zanimivost: Juliette Binoche je zavrnila vloge v kar treh ključnih filmih Stevena Spielberga (Indiana Jones in zadnji križarski pohod, Jurski park in Schindlerjev seznam). Foto: Reuters Dodaj v

Švedska se pokloni divi Juliette Binoche

Častna nagrada filmskega festivala v Göteborgu

4. januar 2018 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Francoska igralka Juliette Binoche letos prejme častno nagrado filmskega festivala v Göteborgu na Švedskem. Častnega zmaja ji bodo izročili na galaprireditvi 3. februarja, igralka pa bo na festivalu tudi vodila mojstrski tečaj.

V ospredju letošnjega festivala, ki bo potekal od 26. januarja do 5. februarja, bo švedski velikan umetniškega filma Ingmar Bergman.

Danes triinpetdesetletna Juliette Binoche, ki je v prvih letih svoje kariere med drugim zaigrala v filmih, kot so Neznosna lahkost bivanja, Tri barve: modra in Angleški pacient, se je takoj uveljavila kot ena najboljših igralk. Do danes je zaigrala v okoli 70 filmih.

"Najprej se želim filmskemu festivalu v Göteborgu zahvaliti za nagrado. Je kot pomežik, kot trepljaj po ramenu ali kot objem," igralkine besede povzema spletna stran festivala. Kot je še povedala, jo igranje zelo osrečuje, še vedno se ga loteva s strastjo in še veliko se ima naučiti.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Jonas Holmberg je Juliette Binoche kot ena najvplivnejših igralk našega časa s široko paleto ikoničnih vlog sooblikovala moderno zgodovino evropskega filma. "Ima edinstven talent, da globoko strast in žalost izrazi z najfinejšimi gestami," je dodal.

Letošnji festival v Göteborgu bo proslavil stoto obletnico rojstva leta 2007 umrlega režiserja Ingmarja Bergmana.

A. J.