Švedski kulturniki z alternativo odpovedani Nobelovi nagradi za književnost

Nova akademija bo jeseni podelila svojo nagrado

3. julij 2018 ob 10:46

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Švedska akademija letos zaradi soočanja s spolnim škandalom ne bo podelila Nobelove nagrade za kbjiževnost, zato se je skupina švedskih avtorjev, igralcev, novinarjev in drugih osebnosti v kulturi odločila ustanoviti Novo akademijo, ki bo jeseni podelila svojo nagrado.

"Ustanovili smo Novo akademijo, da bi ljudi opomnili, da naj bi literatura in kultura na splošno spodbujali demokracijo, transparentnost, empatijo in spoštovanje, brez privilegija, arogantnosti ali seksizma," je v izjavi za javnost zapisala skupina stotih švedskih kulturnikov.

Protiutež za ustavitev kulture tišine in zatiranja

"V času, ko človeške vrednote postajajo vse bolj vprašljive, postaja književnost še pomembnejša protiutež za ustavitev kulture tišine in zatiranja. Novi akademiji se to zdi tako pomembno, da bi največja svetovna nagrada za literaturo leta 2018 morala biti še vedno podeljena," so še zapisali.

Nova akademija je že povabila vse švedske knjižničarje, da nominirajo avtorje. Ti so lahko s katerega koli dela sveta, imeti pa morajo najmanj dve knjigi, od katerih je bila ena objavljena v zadnjih desetih letih. Iščejo pisatelja, ki je povedal zgodbo o "ljudeh na svetu" – v nasprotju z Nobelovo nagrado, katere namen je počastiti avtorja, ki je po besedah Alfreda Nobela napisal "najpomembneje delo v idealni smeri".

Javno glasovanje

Ko bodo prejeli nominacije, bo Nova akademija sprožila javno glasovanje. Štirje najbolj priljubljeni avtorji se bodo nato znašli pred njeno žirijo, ki jo bo vodila urednica Ann Palsson, v njej pa bosta tudi univerzitetna profesorica Lisbeth Larsson in knjižničarka Gunilla Sandin. Nagrajenca bodo razglasili oktobra, istega meseca kot po tradiciji razkrijejo dobitnika Nobelove nagrade.

"S podelitvijo te nagrade izražamo protest. Ljudem želimo pokazati, da se resno kulturno delo ne sme pojavljati v kontekstu prisilnega jezika, nepravilnosti in zlorabe," so še pojasnili v novoustanovljenem združenju. To bodo uradno razpustili 11. decembra, dan po tem, ko običajno slavnostno podelijo Nobelovo nagrado.

Škandal zaradi obtožb spolnega nasilja

Da Nobelove nagrade za književnost letos ne bo, je Švedska akademija sporočila maja. Soočila se je namreč z obtožbami o spolnem napadu, ki naj bi ga storil francoski fotograf Jean-Claude Arnault, mož ene izmed članic akademije, pisateljice Katarine Frostenson. Junija letos so ga obtožili posilstva, a obtožbo zanika.

Trenutno se pričakuje, da bo Švedska akademija prihodnje leto razglasila dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost, čeprav je Lars Heikensten, direktor Nobelovega sklada, ki upravlja denarna sredstva za Nobelove nagrade, po odločitvi, da letošnjega nagrajenca ne bo, povedal, da 2019 ne bo nujno leto, ko bodo spet podelili nagrado. Po njegovih besedah se bo to zgodilo, ko si bo akademija spet pridobila dovolj zaupanja v javnosti.

N. Š.