Švedski zbor z zmago iz Maribora v bitko za veliko nagrado Evrope

Med enajstimi evropskimi zbori slavil Allmåna Sängen

23. april 2017 ob 19:06

Maribor - MMC RTV SLO

Švedski zbor Allmänna Sången se je na letošnjem Mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor med zbori iz celotne Evrope najbolje izkazal in se uvrstil v finale tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope, ki bo prihodnje leto potekalo prav tako v Mariboru.

V mariborski dvorani Union so razglasili zmagovalca bienalnega Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2017. Prva nagrada na 14. tekmovanju (Grand Prix) in udeležba na finalu za veliko zborovsko nagrado Evrope 2018 je pripadla zboru Allmänna Sången s Švedske, ki ga vodi Maria Goundurina. Švedski zbor se je z zmago torej uvrstil na tekmovanje za veliko nagrado Evrope, ki bo prihodnje leto po šestih letih ponovno potekalo v štajerski prestolnici.

Zmagovalca je izbrala žirija v sestavi strokovnjakov za zborovsko petje: Gabriel Baltes (Francija), Helena Fojkar Zupančič (Slovenija), Maria Gamborg Helbekkmo (Norveška), Reiner Schneider-Waterberg (Švica) in predsednica žirije Karmina Šilec (Slovenija).

Drugo mesto je pripadlo dvema zboroma, in sicer slovenskemu Komornemu zboru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod taktirko Ambroža Čopija ter zboru Youth choir Balsis iz Latvije, ki ga vodi Ints Teterovskis.

V soboto, se pravi dan po netekmovalnem programu, je sledil obvezni program. Tako se je dopoldne predstavila prva skupina zborov, v kateri so peli zbori Anima Solla iz Latvije, češki KrisKrosKvintet, KOR iz Italije, hrvaški Cantus Ante Omnia, Komorni zbor Megaron iz Slovenije in švedski zbor Allmänna Sången. Popoldne je bila na vrsti druga skupina, v kateri so bili Youth choir Balsis iz Latvije, slovenski Ženski komorni zbor ČarniCe, Coro da camera di Torino iz Italije, Te Deum Laudamus iz Romunije ter slovenski Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Iz Maribora naslednje leto v ... Maribor

Nato se je v nedeljo za veliko nagrado 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2017 pomerilo pet zborov in s tem za uvrstitev v finale tekmovanja za veliko nagrado Evrope 2018. Na letošnjem tekmovanju Maribor je bilo skupaj udeleženih enajst zborovskih zasedb iz Italije, Hrvaške, Latvije, Češke, Švedske, Romunije in Slovenije, med katerimi so bile tri vokalne skupine, dva ženska zbora, en moški zbor in pet mešanih zborov.

Posebnost tekmovanja je v skrbi za promocijo slovenske glasbe, saj je moral vsak zbor izvesti eno skladbo našega renesančnega skladatelja Jacobusa Handla Gallusa in eno od priredb slovenskih ljudskih pesmi. Na letošnji izvedbi tekmovanja je to bila Fčelica zletela po ljudskih motivih iz Prekmurja skladatelja Lojzeta Lebiča.

Tudi posebna priznanja in nagrade

Komisija je nagrado zborovodij za najboljšo izvedbo skladbe Gallusa podelila Damijanu Močniku, zborovodju Komornega zbora Megaron iz Slovenije. Nagrado zborovodij za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe je odnesel Ints Teterovskis iz Latvije, ki vodi Youth choir Balsis. Za najboljšo zasedbo enakih glasov je bil nagrajen Ženski komorni zbor ČarniCe iz Slovenije, najboljša mala pevska skupina je postala KOR iz Italije, za najboljšo slovensko zasedbo pa je bil razglašen Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Nagrado občinstva za nastop na otvoritvenem koncertu so podelili Komornemu zboru Megaron, nagrado skupine slovenskih zborovodij za koncept nastopa na otvoritvenem koncertu pa zboru Coro da camera di Torino.

P. G.