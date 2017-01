Svet Slovenske filharmonije: Ravnanje stavkajočih je neodgovorno

Še naprej si bodo prizadevali za razumno ureditev razmer

16. januar 2017 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V svetu zavoda Slovenske filharmonije (SF) so v odzivu na aktualna dogajanja v zvezi s stavko v zavodu opomnili, da niso seznanjeni z namero odstopa direktorja SF-ja Damjana Damjanoviča. Dodajajo še, da do zdaj nihče ni preverjal strokovnosti posameznih članov orkestra.

Svet zavoda SF-ja je po petkovi korespondenčni seji sprejel izjavo za javnost, v kateri se je odzval na aktualna dogajanja v zvezi s stavko v zavodu. "Ravnanje stavkajočih je po mnenju sveta neodgovorno do lastne ustanove in širše kulturne javnosti. Ugotavljamo nepripravljenost stavkovnega odbora k razumnemu reševanju aktualne problematike," je zapisano v sporočilu, ki ga je podpisal predsednik sveta SF-ja Otmar Zorn.

V preteklem tednu je odzvanjalo neskladje med izjavami ministra za kulturo Toneta Peršaka in direktorja SF-ja Damjanoviča glede ministrovega predloga, da se kriza v SF-ju reši z objavo razpisa za novega direktorja ter zamenjavo na tem mestu do 1. julija letos. Damjanovič trdi, da predloga, ki ga omenja minister, ni, "obstaja samo kratek telefonski posvet, ki se ni zaključil z dogovorom, ki ga minister opredeljuje".

Svet SF-ja: Obstaja dvom o zakonitosti stavke

S položaja Damjanovič ne namerava odstopiti, prav tako o nameri ni seznanil sveta zavoda. V tem so spomnili, da je Damjanovič zaradi dvoma o zakonitosti stavke pridobil pravno mnenje Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na podlagi tega mnenja svet SF-ja prav tako ugotavlja, da obstaja dvom o zakonitosti stavke in o upravičenosti blatenja ugleda maestra Uroša Lajovca.

Svet zavoda je v sporočilu povzel dozdajšnje dogajanje v filharmoniji, med drugim, da je že konec novembra zavzel stališče, naj se trenja članov orkestra z dirigentom Lajovcem in direktorjem Damjanovičem umirijo ter rešujejo s pogovorom o odprtih vprašanjih. To je svet zagovarjal tudi ob poznejšem zaostrovanju sporov.

Spomnili so, da je bilo poslovanje SF-ja od leta 2012 do 2016 podvrženo več revizijam (Računsko sodišče, protikorupcijska revizija, Inšpektorat RS za delo in Inšpekcijski nadzor državnega proračuna), v okviru katerih ni bilo ugotovljenih bistvenih kršitev.

Da bi se trenja umirila, je svet na mediacijski seji 21. decembra, ko so stavkajoči pred na koncu odpovedanim novoletnim koncertom zahtevali odstop Lajovca, podprl predlog direktorja Damjanoviča, da bi z maestrom predčasno, vendar sporazumno, prekinil pogodbo o sodelovanju.

"Morebitne kršitve niso bile dokazane"

Zapisali so še, da so tudi pozneje težili k umiritvi položaja, a stavkovni odbor po njihovih besedah: "Ni bil pripravljen na pomiritev z maestrom, ob tem pa tudi ni predočil konkretnih prijav zaposlenih, s katerimi bi dejansko prikazali maestrovo nekorektno komuniciranje oziroma kršenje pogodbe s SF-jem."

Svet zavoda bi od ministra Peršaka pričakoval, da bi se "z vključitvijo v reševanje problematike informiral o morebitnih kršitvah, ki pa do zdaj niso bile dokazane". Dodali so, da dozdajšnje reakcije stavkajočih do maestra Lajovca niso bile podkrepljene z dokazi, da bi jih svet zavoda sploh lahko obravnaval.

"Zaradi dvomov maestra Lajovca o strokovnosti posameznih članov orkestra predlagamo, da neodvisna komisija, tudi mednarodna, z avdicijo preveri usposobljenost zaposlenih v orkestru," so med drugim pozvali v svetu, v katerem si bodo kljub vsemu še naprej prizadevali "za razumno ureditev razmer".

M. K.