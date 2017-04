Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poslovanje Slovenskega narodnega gledališča Maribor kaže v letu 2016 izgubo 157.000 evrov, ostaja pa tudi primanjkljaj iz preteklih let, in sicer 405.000 evrov. Zaradi tega imajo težave s poravnavanjem obveznosti, svet zavoda pa jim je na prejšnji seji naložil, da do današnjega dne pripravijo sanacijski načrt. Foto: SNG Maribor/Boštjan Lah Po besedah direktorja SNG-ja Maribor Danila Roškerja je izkazana izguba predvsem posledica zmanjšanega financiranja ministrstva za kulturo leta 2013, ko so jim odvzeli deset odstotkov denarja za plače. Na ministrstvu za kulturo pa pravijo, da ne more kriviti njih. Foto: BoBo Na ministrstvu za kulturo so že na začetku aprila sporočili, da so javni zavodi že na začetku vsakega proračunskega leta seznanjeni z višino dodeljenih sredstev in so se dolžni pri pripravi finančnih načrtov in programov dela uskladiti na ta znesek, pravijo na ministrstvu. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Vodstvo SNG-ja Maribor pravočasno pripravilo sanacijski načrt. Vsebina še ni znana. Mariborskemu gledališču zaradi izgube naložena priprava sanacijskega načrta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svet SNG-ja Maribor potrdil Roškerjev sanacijski načrt

Poziv ministrstvi za aktivno vključitev v reševanje razmer

18. april 2017 ob 19:49

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Svet SNG-ja Maribor je potrdil sanacijski načrt, ki ga je pripravil direktor Danilo Rošker. Ob tem je vodstvo hiše pozval, da začne z vsemi aktivnostmi za čimprejšnjo izvedbo sanacije, ministrstvo za kulturo pa k vključitvi reševanja nastalih razmer.

"Preko vrste sklepov smo ministrstvo pozvali, da se aktivno vključi v reševanje nastalih razmer in tako gledališču omogoči normalno delovanje in razvoj," je po seji v kratki izjavi dejal namestnik predsednice sveta zavoda SNG Maribor Jaki Jurgec.

Predsednica sveta Suzana Žilič Fišer se zaradi bolezni seje ni udeležila, je pa v izjavi za javnost po njej sporočila, da natančen pregled in analiza sanacijskega načrta, ki ga je predložil Rošker, izkazuje težavnost financiranja predvsem od leta 2013, ko je SNG sledil ukrepu desetodstotnega znižanja plač na zahtevo ministrstva za kulturo in zaradi zakona o načinu izplačila razlike v plači.

"Razlogi za tolikšen primanjkljaj kažejo tudi na odgovornost ustanovitelja za aktivno reševanje nastalih finančnih razmer. Programske aktivnosti se od leta 2013 niso zmanjšale, kar kaže na odgovorno in pripadno ravnanje zaposlenih v instituciji. Četudi predlog sanacije kaže na jasen namen vodstva hiše, da reši trenutno finančno situacijo, pa pri tem pričakujem tudi aktivno vlogo ustanovitelja," je dejala Suzana Žilič Fišer.

Svet zavoda je pozval, da preuči sanacijski načrt in poda soglasje k načrtu in aktivnostim za izvedbo sanacije ter poda pozitivno mnenje za pridobitev soglasja o zadolževanju pri ministrstvu za finance.

"Ministrstvo naj upošteva specifike največjega slovenskega uprizoritvenega zavoda"

Ministrstvo so po Jurgčevih besedah še pozvali, da nemudoma ponovno preveri financiranje plač oziroma na novo določi metodologijo izračuna za splošno materialne stroške z upoštevanjem specifike največjega slovenskega uprizoritvenega zavoda, ki pod eno streho združuje gledališče, opero, balet in simfonični orkester ter največji slovenski gledališki festival Borštnikovo srečanje, ter opravi primerjavo z drugimi primerljivimi zavodi.

Vsebina sanacijskega načrta še vedno ni znana, saj Rošker tudi po današnji seji ni stopil pred javnost. Tako še vedno ni znano, kako bo nadoknadil 157.000 evrov izgube iz lanskega leta ter še dodatnih 405.000 evrov iz preteklih let.

Ministrstvo: javni zavodi dolžni upoštevati višino dodeljenih sredstev

Na ministrstvu za kulturo zavračajo odgovornost in pojasnjujejo, da so javni zavodi že v začetku vsakega proračunskega leta seznanjeni z višino dodeljenih sredstev in so se dolžni pri pripravi finančnih načrtov in programov dela uskladiti na to višino. "V kolikor se ob koncu leta izkaže negativno poslovanje, je to praviloma posledica neustreznih poslovnih odločitev ali nerealnega načrtovanja," so na ministrstvu pojasnili na začetku aprila.

M. K.