Sveta dežela: o vlogi papeške države pri velikih svetovnih prelomih

Nova fotografska razstava Jaka Babnika

26. januar 2017 ob 17:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Fotograf Jaka Babnik je svojo zadnjo fotografsko serijo namenil zbiranju in analiziranju promocijske ikonografije, s katero opremijo prostore, kadar se na svojih gostovanjih v njih ustavi papež. Zanimala ga je namreč politična vloga in vpliv, ki ga ima papež v tranzicijski Vzhodni Evropi.

Nastal je novo celostno delo Holy Land, ki bo od danes in do 17. februarja na ogled v ljubljanskem Centru za sodobno fotografijo Photon. Fotograf, ki v svojem delu vizualno analizira družbene probleme, se je tokrat osredotočil na papeža, ki je od konca sedemdesetih let 20. stoletja v očeh množičnih medijev in posledično javnosti postal ena osrednjih globalnih javnih osebnosti z velikim političnim vplivom.

V ta namen je Babnik obiskal in dokumentiral številne prostore, ki so v minulih treh desetletjih in pol gostili njegov obisk. V svoji izvorni funkciji so ti prostori opusteli, nova kontekstualizacija pa ga opremi s spominskim podobjem skrajno popularnih in s politično konotacijo obremenjenih dogodkov. S pogledi v te prostore odpira Babnik vprašanja o vlogi papeške države pri velikih ideoloških in političnih prelomih v svetu v preteklih desetletjih in o privzemanju skrajno populističnih propagandnih taktik, ki so iz vsakega papeževega premika in dogodka ustvarile spektakel globalnih razsežnosti.



Jaka Babnik (1979) je zaključil študij iz sociologije in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1996 deluje kot samostojni umetnik, fotograf, snemalec in filmar, ki je posnel številne fotografske serije in filme o slovenski rolkarski sceni. V obdobju 1998-2006 je bil urednik pri slovensko-hrvaški reviji Pendrek, nato je med letoma 2006 in 2009 urejal revijo Kontejner. Leta 2006 je posnel glasbeni dokumentarni film Listen to Srečna mladina.

Na fotografskem prizorišču se je uveljavil s projekti, kot so Art of Asphalt (skupaj s Sergejem Vutučom) in fotografskimi serijami, kot sta We Are Dogs (2007-2010) in Jebodrom (2014). Zadnjih pet let vodi z Boštjanom Pavletičem neodvisno fotografsko založbo Rostfrei Publishing.

M. K.