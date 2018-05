Svetlobna gverila s svetlobo in barvami prinaša drugačno podobo mesta

Raziskovanje barv v kontekstu sodobne umetnosti

11. maj 2018 ob 08:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Barve so informacije, ki omogočajo orientacijo v svetu in z njimi je ta običajno videti privlačnejši in lepši. Barve so pomemben element tako v umetnosti kot tudi v vsakdanjem življenju, saj vplivajo na človekovo percepcijo sveta kot tudi na njegova čustvena stanja," sporočajo iz Foruma Ljubljana, organizatorja festivala Svetlobna gverila, ki te dni znova razsvetljuje Ljubljano.

Vodilna tema svetlobnih postavitev, ki bodo na ogled med 11. majem in 16. junijem, so barve v kontekstu sodobne umetnosti. Kot do zdaj se tudi 12. izvedba festivala Svetlobna gverila začenja v galeriji Vžigalica in z več projekti v njeni bližini, nato pa se ti nadaljujejo na glavni mestni tržnici in v Cukrarni.

Festival prinaša izobilje svetlobnih instalacij, objektov in projekcij, ki jih bo mogoče videti na ljubljanskih ulicah in trgih, ob tem pa še na dveh galerijskih postavitvah. Dela raziskujejo bogato simboliko in izraznost barv, pa tudi njihove optično-fizikalne značilnosti ter njihovo vlogo pri doseganju različnih vizualnih učinkov.

Svetleči se sorodniki solatnih in zeljnatih glav

Drevi ob 21.30 bo dogajanje v galeriji Vžigalica uvedla skupinska razstava, na kateri se bodo predstavili Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirović, Athanassios Danilof in Boštjan Čadež. Na trgu pred galerijo bo umeščena optična iluzija Kurta Laurenza Theinerta, na vrtu pri Križevniški cerkvi bodo svetlobni objekti, ki spominjajo na solatne in zeljnate glave, Mare Avrabou in Dimitrija Xenakisa, v parku Zvezda bo interaktivna gibljiva in zvočna skulptura metulja Bilala Yilmaza.

16. maj, dan, ko se po svetu slavijo barve

Na fasadi Mahrove hiše na glavni mestni tržnici bodo 16. maja, torej na svetovni dan barv, ob 21.30 odprli razstavo Mojce Zlokarnik, na ciljno ravnino pa festival vstopa 21. maja ob 21.30, ko se bo v barve odela Cukrarna. Niz dejavnosti tudi letos prinaša delavniško-izobraževalni sklop Laboratorija Svetlobne gverile, njegovi rezultati bodo predstavljeni v okviru festivala. Na Poletno muzejsko noč, 16. junija, preden se na zadnji festivalski dan ugasnejo luči, pa pripravljajo še kopico dogodkov z vodstvi.

Umetniki kot soustvarjalci javnega prostora

Svetlobna gverila opozarja na vlogo umetnosti v vsakdanjem življenju kot tudi na vlogo, ki bi jo moral imeti umetnik v sooblikovanju javnega prostora. Poleg predstavljanja aktualnih projektov iz mednarodnega prostora je cilj festivala tudi spodbujanje domačih avtorjev pri produkciji novih umetniških del, ustvarjenih posebej za festival, je še zapisano na spletni strani.

Festival, namenjen predstavljanju umetniških stvaritev, katerih izraznost temelji na svetlobi, v Ljubljani organizirajo od leta 2006. Cilj festivala je tudi s svetlobnimi objekti, instalacijami in projekcijami ustvariti drugačno podobo mesta in približati sodobno umetnost širši javnosti. Glede letošnje izvedbe pa organizatorji izpostavljajo še, da barve navsezadnje služijo tudi kot sistem označevanja in komunikacije ter kot takšne niso pomemben element le v umetnosti, temveč tudi v vsakdanjem življenju.

P. G.