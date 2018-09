Svetlobna gverila v Izoli o pomenu umetnikov pri soustvarjanju podobe mest

Gostovanje na Obali nosi naslov Re:Akcija

7. september 2018 ob 17:06

Izola - MMC RTV SLO, STA

"Želimo izpostaviti, da je javni prostor prostor dogajanja, da je prostor, ki se spreminja, in da je to lahko prostor doživljanja," pravi kuratorka festivala Svetlobna gverila Katerina Mirović.

Tokratni festival, ki bo od danes in vse do konca meseca prvič gostoval v Izoli, tako nosi naslov Re:Akcija.

Razmislek o svetlobi

"Namen Svetlobne gverile je spodbujanje razmisleka o svetlobi, ker svetloba je del našega vsakdanjika in jo nekako jemljemo kot nekaj samoumevnega," je še pojasnila kuratorka. Poleg prikaza sodobne svetlobne umetnosti želijo organizatorji izpostaviti razmislek o pomenu svetlobe in javnega prostora v našem vsakdanjiku.

Domačine želijo spodbuditi k razmisleku o javnem prostoru in poudariti pomen umetnikov pri soustvarjanju podobe mest.

Tematski poudarek: barve

Festival Svetlobna gverila sicer domuje v Ljubljani in je vsako leto tematsko določen, letos so se denimo osredotočili na barve. Za gostovanje v Izoli so zbrali produkcijo prejšnjih let, ki so jo lahko umestili v ta prostor.

Velik del od 16 kreacij predstavljajo projekti lokalnih avtorjev, je poudarila kuratorka. S tremi brezplačnimi delavnicami, ki so potekale med 25. avgustom in 2. septembrom, pa so animirali tudi domače občinstvo, zlasti mlade. Sokurator, domačin Marko Vivoda, je opomnil na sodelovanje neformalnega kolektiva Stran 22, v katerem je zbranih okoli 20 umetnikov.

Odprtje na Manziolijevem trgu

Svetlobne instalacije bodo na ogled vsak dan med 20. uro in polnočjo na lokacijah na prostem in v dveh galerijah - Placu Izolanov in International. Tri zaporedne petke bodo dogajanje popestrili še spremljevalni večeri z vodenimi predstavitvami. Prva bo na vrsti že nocoj ob odprtju festivala na Manziolijevem trgu.

