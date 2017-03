Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnji Svirel bo na Goriškem potekal do 9. aprila. Foto: Svirel Na tekmovanje se je letos prijavilo rekordno število 780 udeležencev iz 22 držav. Foto: Svirel Festival Svirel se uvršča med največje v tem delu Evrope. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svirel na lokacijah, ki navdihujejo nastopajoče in občinstvo

Razglasitev nagrajencev na zaključnih koncertih

23. marec 2017 ob 14:17

Dobrovo/Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

"Goriška Brda nam prinašajo neko dobro podporo ljudi in okolja, v katerem delujemo, v smislu dodane vrednosti sami klasični glasbi, ki je bistvo Svirela. Zdi se nam, da ta glasba sodi v to okolje," ob začetku devetega mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin Svirel pravi producent dogodka Gorazd Božič.

Ljudje so naveličani koncertov v dolgočasnih dvoranah na lokacijah, ki niso navdihujoče, tekmovanj v glasbenih šolah, pravi, "zato je naš moto, da poskušamo tekmovanja in koncerte izvajati na lokacijah, ki glasbenikom pustijo nek navdih, prav tako tudi prisotnim poslušalcem".

Z rekordnim številom udeležencev

Kako veliko je zanimanje za festival, ki se uvršča med največje v tem delu Evrope, pove več kot 800 prijavljenih mladih glasbenikov in glasbenic iz več kot 20 držav. Na tekmovanje se je prijavilo rekordno število 780 udeležencev iz 22 držav. Prijavljeni prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Francije, Hrvaške, Italije, Japonske, Južne Koreje, Kanade, Nemčije, Madžarske, Poljske, Portugalske, Srbije, Španije, Švice, Velike Britanije in ZDA. Na Goriškem bodo ostali do 9. aprila.

Kljub 15 odstotkov večjemu številu prijav glede na lansko leto, je organizator število prijav prvič omejil zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe tekmovanja. To bo razdeljeno na šest disciplin v treh sklopih in devet starostnih kategorij. Na prvem, ki že poteka in se zaključuje 26. marca, se v novogoriški konkatedrali merijo glasbeniki na instrumentih s tipkami.

Za zaključek pihala v in tolkala

Na gradu Dobrovo bodo do nedelje, 2. aprila tekmovali godalci, sočasno pa v Vili Vipolže tekmovalci na brenkalih. Tekmovanje bodo od torka, 4. aprila, do nedelje, 9. aprila, sklenila pihala v gradu Dobrovo ter trobila in tolkala v Vili Vipolže. Poleg delavnic in tekmovanj se bodo tudi letos zvrstili številni koncerti žirantov in profesorjev, na katerih bodo sodelovali ugledni glasbeniki v komornih zasedbah iz Slovenije in Avstrije.

Program festivala napoveduje 12 dogodkov, ki jih bodo izvedli na osmih različnih krajih v Goriških Brdih in na Goriškem. "Med njimi bi izpostavil ob žirantskih koncertih predvsem tri dogodke. Dva med njimi sta v okviru "Menu et Music", ki predstavljajo neko novo tržno nišo, kjer se povezuje klasična glasba z vrhunsko kulinariko, in bosta potekala v hotelu San Martin in na domačiji Kabaj. Poseben dogodek bo koncert Four Notes for Europe Komornega orkestra Akademije Nova. Izvedli ga bomo v novogoriški cerkvi in je poseben projekt, namenjen predvsem mladim," je še povedal Božič.

Na treh zaključnih koncertih se bodo predstavili finalisti pred častno komisijo, najboljšim pa bodo podelili tudi nagrade.

M. K.