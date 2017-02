Sviz: Nevzdržne razmere v SF-ju onemogočajo vrhunsko poustvarjanje

Damjanovič vložil tožbo proti Svizu in Glosi ter stavkovnemu odboru

15. februar 2017 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Člani orkestra Slovenske filharmonije (SF) so sklenili, da bodo v primeru, če do konca meseca ne bo sklenjen pisni dogovor o razrešitvi krize v SF-ju, glasovali o ponovitvi stavke. Medtem sindikat Sviz poziva ministra za kulturo, naj v okviru svojih pristojnosti poseže v dogajanje in poskrbi za ureditev stanja v zavodu.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) prav tako podpira odločitev in gesto stavkovnega odbora orkestra SF-ja, ki je šefu dirigentu Urošu Lajovcu predlagal, da orkester z njim odigra še zadnji predvideni abonmajski koncert 30. in 31. marca in da se na ta način sporazumno in dostojno razidejo.

Lajovic želi nadaljevati sodelovanje z orkestrom tudi v prihodnji sezoni

Stavkajoči odbor je Lajovicu ponudbo orkestra ob navzočnosti predsednika strokovnega sveta SF-ja Andreja Petrača, predstavil na sestanku 10. februarja. Lajovic ni ponudbe ni sprejel in je izrazil željo po sestanku z orkestrom, da mu predstavi svoje predloge. Na sestanku v ponedeljek je Lajovic orkestru sporočil, da želi dirigirati vse svoje predvidene koncerte do konca sezone in nadaljevati sodelovanje z orkestrom v naslednji sezoni. Filharmoniki so njegov predlog z veliko večino zavrnili.

Orkester je po ponedeljkovem sestanku potrdil, da že omenjena ponudba maestru Lajovcu še vedno velja. Hkrati pa je sklenil, da bo glasoval o obnovitvi stavke, ki bo izpeljana od 27. do 31. marca, če do konca tega meseca ne bo sklenjen pisni dogovor o razrešitvi krize v SF. "Razmere, ko direktor filharmonije Damjan Damjanovič z orkestrom sploh ne komunicira, šef dirigent pa trmasto vztraja, da bo kljub izgubi zaupanja v orkestru le-tega vodil še naprej, so popolnoma nevzdržne, ker onemogočajo normalno delovanje SF, vrhunsko poustvarjanje, h kateremu so člani orkestra zavezani skladno z aktom o ustanovitvi SF, in ustvarjalnost, ki je predpogoj za izvrševanje te njihove obveznosti, pravice ter ne nazadnje tudi odgovornosti," so v sporočilu za javnost zapisali v Svizu.

Sviz: Prav Damjanovič je jedro težav

Kot reprezentativni sindikat na področju kulture, v katerega je včlanjen pomemben del zaposlenih v SF-ju, Sviz zato ministra poziva, da v okviru svojih pristojnosti poseže v dogajanje tako, da se bodo razmere končno uredile. Sindikat ob tem poudarja, da je do stavke prišlo po tem, "ko so bile izčrpane vse ostale konstruktivnejše možnosti in se je vsakič znova pokazalo, da direktor Damjanovič ne le, da ni pripravljen ali ni zmožen ustrezno urejati nastalih trenj, temveč je jedro težav prav on sam".

Ministrstvo za kulturo vztraja pri izvedbi notranje revizije v SF-ju, ki jo je Damjanovič skušal izpodbiti na sodišču, ter pri zamenjavi direktorja s 1. julijem. Damjanovič je sicer "zaradi nezakonitosti stavke in neupravičenih zahtev stavkajočih," kot je povedal za današnji Dnevnik, vložil tožbo proti Svizu in Glosi ter stavkovnemu odboru.

M. K.