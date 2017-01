T2 Trainspotting: film in glasba z roko v roki

Ob drugem filmu prihaja drugi (no, tretji) soundtrack

16. januar 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 12:21

Edinburgh - MMC RTV SLO

Glasbena podlaga Trainspottinga tako kot film sam uživa kultni status in zdaj bo, tako kot film, po 20 letih dobil naslednika: T2 Trainspotting.

Poleg nekaj predelav izvirnih pesmi s prvega albuma se bo na njem znašlo nekaj novincev, tako kot pri prvem bo to nekakšen glasbeni koktajl z legendarnimi imeni (Clash, Frankie Goes to Hollywood, Blondie, Queen in Run DMC) in svežimi izvajalci: dobitniki mercuryja iz leta 2014 Young Fathers, ki tako kot liki iz filma prihajajo iz Edinburgha, so zastopani s kar tremi pesmimi.

Izvirna glasbena podlaga Trainspottinga je bila izjemno uspešna, saj se je na njem znašlo več pesmi, ki so pustile močan pečat v 90. Izdali so ga na kar dveh albumih: na drugega so uvrstili pesmi iz filma, za katere je na prvem zmanjkalo prostora. Prvi album, ki je, kot film, izšel leta 1996, na njem pa so se zvrstila imena, kot so Primal Scream, Brian Eno, New Order in Pulp, so prodali v skoraj milijonu izvodov.

T2, tako kot film, prihaja 27. januarja, odpira ga Lust for Life Iggyja Popa, pesem, ki je odprl prvi film, le da tokrat v predelani različici izpod prstov Prodigy, zaključi pa ga Underworld, tokrat ne z Born Slippy, ampak z novo različico pesmi, naslovljeno Slow Slippy.

Tudi nadaljevanje je po predlogi Irvina Welsha (gre za roman Porno) režiral Danny Boyle, v osrednjih vlogah se vračajo Ewan McGregor (Renton), Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy) in Robert Carlyle (Begbie). V T2 se Renton po 20 letih "vrne na edini kraj, ki mu lahko reče dom". Tam ga poleg starih pajdašev čakajo tudi stare zamere ...

A. K.