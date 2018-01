Taborišče smrti v Auschwitzu lani obiskalo rekordno število ljudi

V muzeju potekajo številni izobraževalni projekti

4. januar 2018 ob 20:07

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Nekdanje nacistično taborišče Auschwitz, kjer se danes nahaja muzej, vsako leto obišče več ljudi. Po rekordnem letu 2016, je bilo rekordno tudi lansko leto.

Nacistično taborišče Auschwitz je v letu 2017 po poročilih tamkajšnjega muzeja obiskalo 2,1 milijona ljudi. To je kar 50.000 več kot leto poprej, ko so v Auschwitzu prvič zabeležili več kot dva milijona obiskovalcev.

Med 2,1 milijoni obiskovalcev Auschwitza je bilo največ Poljakov (498.000), sledili so Britanci (339.000), nato pa Američani (183.000). Okoli 100.000 obiskovalcev se je v koncentracijsko taborišče pripeljalo iz Italije in Španije, okoli 80.000 pa je bilo Nemcev in Izraelcev.

Med tujimi obiskovalci so v Muzeju Auschwitz najvišji porast zaznali med Ukrajinci, saj jih je taborišče smrti obiskalo 48 odstotkov več kot leta 2016.

Pomemben delež dejavnosti muzeja predstavljajo projekti Mednarodnega centra za izobraževanje o Auschwitzu in holokavstu, ki se jih je v letu 2017 udeležilo 17.000 posameznikov.

M. Z.