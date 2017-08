Tajvan gre nad globalno segrevanje s "stolpnico smogožerko"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Stolpnica je zrasla v četrti Xinyi v samem srcu Tajpeja. Foto: Vincent Callebaut Architectures V notranjosti bo imela stavba steklena tla, ki bodo prepuščala svetlobo do rastja. Foto: Vincent Callebaut Architectures Sorodne novice Kitajska zasadila lopate za gradnjo prvega gozdnega mesta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

7. avgust 2017 ob 14:08

Tajpej - MMC RTV SLO, EPA

V Tajpeju je že skoraj končana gradnja luksuzne stanovanjske stolpnice, ki nima samo nenavadne arhitekturne zasnove – proti nebu se zvija kot spirala – ampak tudi sposobnost nevtraliziranja smoga.

Stavbo je oblikoval belgijski arhitekt Vincent Callebaut, ki je znan po tem, da v svoje načrte rad integrira zelenje kot ključen del arhitekture. Pravi, da je to pač njegov skromni prispevek k trajnostni gradnji, povzema Business Insider. "Rad bi negoval upanje v boljši jutri."

Ekološki luksuz ni poceni

Po pročelju, strehi in balkonih stavbe, ki se je je že prijel vzdevek "gozd v zraku", bo razporejenih 23 tisoč dreves in grmov – skoraj toliko, kolikor jih premore cel Centralni park v New Yorku. V notranjosti te vertikalne drevesnice se bo skrivalo 40 luksuznih stanovanj. "Stolp predstavlja pionirski koncept trajnostne stanovanjske ekogradnje, ki skuša zmanjšati ogljični odtis stanovalcev."

V vsakem nadstropju sta dve stanovanji; za eno bi morali odšteti milijardo tajvanskih dolarjev, kar je približno trideset milijonov ameriških dolarjev. Dražjega stanovanja v Aziji - Tihem oceanu skoraj ne morete kupiti.

Vrt in vijačnica DNK-ja v enem

Arhitekt trdi, da bodo rastline s skupnimi močmi absorbirale kar 130 ton ogljikovega dioksida letno - kar je ekvivalent izpustom približno 27 avtomobilov in obenem "velik korak proti globalnemu segrevanju", pravi. Uradno se stolpnica imenuje Tao Džu Jin Juan (Zatočišče Tao Džu) in pa Vrt agore. Do vrhnjega, 21. nadstropja so gradbeniki prišli v juliju, jeseni pa je že napovedano uradno odprtje.

Drevesa in drugo rastlinje bo zasajeno tudi na notranjih hodnikih stolpnice, ki bodo imeli steklena tla. Zgradba bo maksimalno izkoristila naravno svetlobo in zračenje; prav tako bo reciklirala vodo in na strehi zbirala sončno energijo.

Čeprav stolpnico mediji primerjajo z vertikalnim gozdom, pa je Belgijec navdih v resnici našel pri dvojni vijačnici DNK-ja, ki "kot vir življenja simbolizira harmonijo". Od tal pa do vrha se zavrti za točno 90 stopinj.

Art agore ni edini tovrstni Callebautov projekt: zasnoval je že 132-nadstropno "urbano kmetijo" za New York, še posebej ambiciozne načrte pa ima za Pariz: do leta 2050 bi ga rad iz "mesta luči" spremenil v zeleno mesto. "Naj se zdijo še tako futuristični in fantazijski - vsi moji projekti se rodijo iz razmisleka, kako se spopasti z grožnjo, ki jo mesta predstavljajo za človeštvo in ekološko ravnovesje."

A. J.