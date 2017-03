Tako pestrih RTV delavnic pa še ne! Kdo bo novinar in kdo bo na papir zlil najbolj odštekan spis?

V Cankarjevem domu že 9. Kulturni bazar

29. marec 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi letos bo Kulturni bazar ponujal predavanja na temo vzgoje in izobraževanja, delavnice, kulturne vsebine, stojnice, na katerih se predstavljajo društva, klubi, festivali, vrtci, šole, gledališča in mnoge ostale vsebine, namenjene otrokom, mladim in profesorjem. Pisatelj Tomo Kočar pa bo v MMC-jevi delavnici učencem ponujal konstruktivne ideje na temo šolskih spisov.

Leto je naokrog in v kar treh preddverjih Cankarjevega doma bo 30. marca od 9. do 19. ure potekal že tradicionalni 9. Kulturni bazar.

Stojnice, ki vabijo k ogledu in postavljanju vprašanj

Na razstavnih prostorih bo svojo bogato ponudbo ponujalo kar okrog 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij. Na voljo bodo tudi vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske in druge). Manjkalo ne bo niti razstav ter nastopov ustvarjalcev in umetniških skupin.

Letošnja tematika

Osrednja tema Kulturnega bazarja 2017 bodo kreativnost, kreativno partnerstvo in kreativno povezovanje.

"Naš cilj je predstaviti zanimive projekte in pobude kulturnih ustanov, ki lahko v sodelovanju z vrtci in šolami učni proces naredijo še bolj zanimiv in privlačen. Pri tem so ključne povezave za ustvarjanje prostora, v katerem se učitelji in ustvarjalci podprejo ter medsebojno navdihnejo, " so mnenja organizatorji.

Poleg prireditve projekt Kulturni bazar vključuje tudi spletni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, kjer se s ponudbo za otroke in mladino ter za vrtce, osnovne in srednje šole podrobneje predstavijo kulturne ustanove iz vse Slovenije. V njem najdete veliko informacij, kaj posamezna ustanova ponuja na pordročju delovanj za otroke in mlade ter seveda širše - za vse kulturne, pedagoške in ostale strokovnjake.

RTV ponuja bogate vsebine

Tako MMC, kot Radio in Televizija Slovenija se bodo na Kulturnem bazarju predstavili in obiskovalcem ponudili vsebinsko zelo pestre in izobraževalne vsebine. Prizorišče, kjer bo skozi ves dan zelo dinamično, boste našli v drugem preddverju.

MMC je v sodelovanju s pisateljem in publicistom Tomotom Kočarjem pripravil delavnico, ki bo ob 12. uri. Šestošolci iz OŠ Franceta Bevka iz Ljubljane bodo pisatelju prinesli v pogled svoje spise, Tomo Kočar pa jih bo pregledal in učencem ponudil nasvete, idejne izboljšave in komentarje. Podobno kot to poteka v posebni rubriki, ki smo jo pred kratkim pričeli na otroškem portalu v rubriki Napiši spis.



Ob 15. 30 bo v Kosovelovi dvorani predstavitev vseh televizijskih in radijskih oddaj za otroke in mladostnike. Podrobneje bo predstavljena tudi otroška spletna stran, na kateri domujejo televizijske in radijske oddaje ter njihovi junaki (npr. Ribič Pepe, Bansi, Studio Kriškraš, Male sive celice in ostale).

Kaj pripravlja Radio Slovenija?

V 30-minutnih radijskih delavnicah, ki bodo potekale v različnih terminih (ob 10.00, 11.00, 14.00 in 15.00) se bodo otroci preizkusili v vlogi radijskih novinarjev in posneli svoje vrstnike. Spoznali bodo mikrofon, ki ga radijski novinarji uporabljajo za snemanje anket, reportaž in intervjujev. Izvedeli bodo tudi, kako zvok pripotuje do računalnika ter slišali, kaj se zgodi, ko na radiu ne gre vse tako, kot bi moralo. Zapeli bodo lahko tudi svojo najljubšo pesem in se preizkusili v reševanju zvočnih ugank. Na vsa vprašanja o delovanju radia bodo odgovarjali radijski novinarji, voditelji in tehniki.

Tišina! Kamera teče! Akcija! Stop! Še enkrat!

Televizija Slovenija bo navduševala z zelo dinamičnimi in poučnimi delavnicami, v katerih se bodo mladi lahko preizkusili kot televizijski voditelji, režiserji in kamermani. Pidružili se jim bodo še junaki iz oddaj Otroškega in mladinskega programa: bober Bor in Lovro iz Studia Kriškraš, ribič Pepe iz oddaje Ribič Pepe, kuharski mojster Cmok iz oddaje Srečo kuha Cmok, Pia in Firbcologi, Infodrom-ovci in Nik iz oddaje Male sive celice.

Delavnic bo več in bodo potekale po tem urniku:

- Od 9.00 do 9.30 bo delavnica izdelaj svoj mikrofon (z junakoma Bober Bor in Lovro iz oddaje Studio Kriškraš)

- Od 9. 45 do 10.15 bo kuharska delavnica s kuharjem Cmokom iz oddaje Srečo kuha Cmok

- Od 10. 30 do 11.00 bo Cankarjev dom s petjem in plesom ogrel priljubljeni Ribič Pepe

- Od 11. 15 do 11. 45 bodo za mnoga presenečenja poskrbeli Firbcologi. Presenečenje: prinesite na delavnico svojo majico. Zakaj? Izveste na delavnici!

- Od 12. 00 do 12. 30 bodo na vrsto prišli čisto pravi mladi novinarji. V delavnici Otroški poročevalec, ki je hkrati tudi ime rubrike v oddaji Infodrom, bodo mladi novinarji predstavili svojo idejo, s kom bi naredili intervju. To bo tudi kot nekakšna avdicija, saj bodo najbolj zagreti udeleženci kasneje posneli čisto pravi intervju z eno od znanih slovenskih osebnosti.

Od 12. 45 do 13. 15 bo kviz, takšen, ki poteka v oddaji Male sive celice. Zmagovalci si bodo oddajo lahko ogledali v studio TV Slovenija in prejeli tudi majico z napisom oddaje.

- Od 12.00 do 13.00 bo, kot smo že omenili zgoraj, delavnica na temo, kako zakuhati zanimiv šolski spis. Učenci bodo pisatelju in publicistu Tomotu Kočarju prinesli spis, pisatelj pa ga bo prebral in učencem svetoval izboljšave. Vse to poteka tudi v novi rubriki Napiši spis na otroškem portalu. Vabljeni k sodelovanju!

- Ves čas Kulturnega bazarja (od 9. 30 do 13. 30 in od 14. 30 do 16.30) pa bo obiskovalcem na voljo tudi računalniški kotiček, v katerem boste lahko brskali po otroških in mladinskih spletnih straneh RTV Slovenija

Tanja Mojzer