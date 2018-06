Tarantinovemu filmu o umorih Mansonove "družine" se je pridružil še Pacino

Že tako zveneči igralski zasedbi novega filma Quentina Tarantina, ki se vrti okrog leta 1969 in umorov zloglasne "družine" Charlesa Mansona, se je po novem priključil še Al Pacino, kar bo njegovo prvo sodelovanje s tem filmarjem.

Tarantino, ki film Bilo je nekoč v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood) tudi producira, je poleg Pacina pred kamero med drugim postavil še Brada Pitta, Leonarda DiCapria, Margot Robbie, Burta Reynoldsa, Kurta Russlla, Michaela Masdena in Tima Rotha, ob njih pa še Dakoto Fanning, Damiana Lewisa in Luka Perryja.

Sicer pa je Tarantino tako z DiCapriom kot s Pittom že sodeloval. Prvi je leta 2012 upodobil sadističnega sužnjelastnika v Djangu brez okovov, Pitt pa tri leta prej ameriškega vojaka v vojni drami Neslavne barabe. Madsen in Roth sta skupaj nastopila v njegovih Steklih psih v letu 1992. Gre za prvi film v Tarantinovi karieri, ki ga ne bo posnel pod okriljem bratov Boba in Harveyja Weinsteina.

Prizadevanja dvojice pozabljenih igralcev

Tarantino je po poročanju Varietyja lani napovedal, da to ne bo biografski, temveč ansambelski film, ki torej temelji na predstavitvi posameznih likov in njihovi medsebojni dinamiki.

Zgodba je postavljena v Los Angeles, v njej pa sledimo nekdanjemu zvezdniku televizijske vesternske serije Ricka Daltona, ki ga upodablja DiCaprio, in njegovega dolgoletnega dvojnika Cliffa Bootha, v vlogi katerega nastopa Pitt. Igralca se trudita uspeti v Hollywoodu, ki je že pozabil nanju. Rick pa ima vendarle aduta v žepu, saj je namreč sosed slavne igralke Sharon Tate, sicer žene režiserja Romana Polanskega, ki jo upodablja Robbiejeva. Po pisanju Hollywood Reporterja bo Pacino prevzel vlogo fiktivnega igralca Marvina Shwarza.

Svetovno znani simbol zla in groze

Charles Manson, ki je umrl lani naravne smrti v 84. letu starosti, je bil eden izmed najzloglasnejših množičnih morilcev preteklega stoletja. Tudi desetletja po grozljivem poletju velja za simbol zla in groze, ki sta pretresla svet leta 1969.

Leto poprej je Manson ustanovil svoj kult, znan kot Mansonova družina, ki je skušal pod imenom Helter Skelter sprožiti apokaliptično rasno vojno. Manson je svojim sledilcem naročal, naj morijo v bogatih belskih soseskah. Najhujše zločine so zagrešili 9. in 10. avgusta 1969, ko je Manson trojico mladih žensk, Susan Atkins, Patricio Krenwinkel in Lindo Kasabian ter Charlesa Watsona, ki se je imel za Mansonovo desno roko, poslal v vilo osem mesecev noseče Tatove.

Četverica je poleg nje z noži in streli umorila še zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojciecha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile. Po morilskem pokolu je ob odhodu iz vile Atkinsova s krvjo na vhodna vrata izpisala besedo pig (slov. prašič).

Sledenje naukom iz knjige guruja samopomoči

V biografski knjigi z naslovom Manson je med drugim mogoče prebrati, da se je manipuliranja, s katerim je obvladoval svoje privržence, učil iz knjige guruja samopomoči Dala Carnegia iz leta 1936 Kako osvojiti prijatelje in vplivati na ljudi (How to Win Friends and Influence People), je ob njegovi smrti v zaporu v okrožni bolnišnici v Kernu v Kaliforniji poročal Reuters.

Film družbe Sony Pictures naj bi v kinodvorane prišel 9. avgusta prihodnjega leta, torej na 50. obletnico smrti Sharon Tate.

