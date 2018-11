Tatovi umetnin nad dunajski Dorotheum: ukradli so sliko impresionista Renoirja

Slika z merami 27 x 40 centimetrov je iz leta 1895

28. november 2018 ob 18:29

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V ponedeljek ob 17.15 so trije neznanci vstopili v prostore avkcijske hiše Dorotheum v središču Dunaja in iz prostorov ukradli sliko francoskega slikarja Augusta Renoirja.

Policija po besedah njihovega predstavnika za stike z javnostmi Patricka Maierhoferja preiskuje tri osumljence ene najpredrznejših kraj v zadnjem času.

Vredna je med 120.000 in 160.000 evrov

Renoirjeva krajina z merami 27 x 40 centimetrov iz leta 1895 je sicer ocenjena med 120.000 in 160.000 evrov.

Storilce so posnele varnostne kamere. Na posnetkih je policija lahko videla, kako so se tatovi napotili v drugo nadstropje, kjer je bila razstavljena Renoirjeva slika.

Ta bi morala biti nocoj ponujena na dražbi del klasične moderne umetnosti. Sliko so preprosto izrezali iz okvirja, pri tem pa sprožili tihi alarm. A ko so na kraj dogodka prišli policisti, so storilci skupaj z dragocenim plenom že pobegnili. Po besedah Maierhoferja bi utegnili biti profesionalci.

Šolal se je za mojstra poslikave keramike

Renoir se je rodil leta 1841 v Limogesu v obrtniški družini. Šolal se je za mojstra poslikave keramike. Od leta 1862 je študiral slikarstvo v ateljeju C. Gleyra in na Ecole nationale des beaux-artsu v Parizu.

Od leta 1874 je sodeloval na razstavah impresionistov. V prvem obdobju je bil pod vplivom G. Courbeta in C. Corota, pozneje eden izmed začetnikov in glavnih predstavnikov impresionizma.

Slikal je utrinke iz pariškega življenja, pejsaže in portrete v toplih, svetlih barvah, mehkih, izginjajočih konturah in trepetavi svetlobi. Po letu 1881 se je stilno preusmeril in začel slikati s trdnejšimi linijami. V zadnjem obdobju, čeprav močno prizadet zaradi revme, se je s pomočniki lotil tudi kiparstva. Umrl je leta 1919.

Spodaj si lahko ogledate Renoirjev portret in še nekaj njegovih umetnin. Foto EPA/Reuters/Wikipedia.

N. Š.