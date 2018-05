Teden za Sorrentina, Garroneja, Benignija in druge sodobne klasike italijanskega filma

Teden italijanskega filma bo potekal med 25. in 31. majem

25. maj 2018 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska kinoteka se pridružuje prvemu Tednu italijanskega filma – prikazu sodobnih filmov izvirnih avtorjev italijanske filmske panorame, ki bo s podnaslovom Ustvarjati film sočasno potekal v številnih državah sveta. Program je zasnovan tako, da odgovarja na vprašanje, kaj se je v zadnjih letih dogajalo na področju italijanskega filma.

Program se je začel v četrtek, v sklopu Kino Ekran ga je uvedel film Nezaželeni Evrope Fabrizia Ferrara iz leta 2018, ki prikazuje zadnje dni v življenju filozofa Walterja Benjamina. (Napovednik za film si lahko ogledate spodaj.)

Fascinantna freska blišča in bede

Danes bo sledilo še uradno odprtje, ko bo na ogled film Neskončna lepota Paola Sorrentina (2013), "fascinantna freska blišča in bede sodobne rimske visoke družbe", so zapisali v Slovenski kinoteki.

V nadaljevanju tedna bo na ogled Gomora Mattea Garroneja (2008), v sklopu Kinotečne matineje Ostržek Roberta Benignija (2002), Zlata vrata Emanueleja Crialeseja (2006), Sto žebljev Ermanna Olmija (2017) ter Kruh in tulipani Silvija Soldinija (2000).



Prvi Teden italijanskega filma poteka v obdobju, ko v pomembnejših slovenskih kinodvoranah in na festivalih predvajajo tudi nove filme izvirnih avtorjev italijanske filmske panorame. Med njimi so Luca Guadagnino s filmom Pokliči me po svojem imenu, Fabio Grassadonia in Antonio Piazza s Sicilijanskimi duhovi in Jonas Carpignano z V Ciambri.

Italijanska zmaga v Cannesu 2008

V zadnjih letih so italijanski filmi prejeli kar nekaj nagrad. Eden pomenljivih trenutkov se je zgodil na canskem filmskem festivalu leta 2008, pravijo v Slovenski kinoteki, ko sta dva italijanska filma prejela nagradi, Garronejeva Gomora grand prix in Sorrentinov Mogočnež nagrado žirije.

"Njuno delo preseneča zaradi osebnega pogleda na italijansko družbo in kulturo, pa tudi zaradi izjemne stilistične ravni, ki priča o pomembni tradiciji njune dežele (od Fellinija do neorealizma) ter odprtosti za mednarodne vplive, ne da bi a priori izključili odnos z avtorsko televizijsko produkcijo," so še zapisali.

Po 15 letih oskar italijanskemu filmu

Sledilo je še nekaj prestižnih nagrad in priznanj, med njimi se je denimo ponovno znašel Garrone, in sicer za Resničnost na festivalu v Cannesu, vse do leta 2014, ko je Sorrentino z Neskončno lepoto po 15 letih Italiji prinesel oskarja za najboljši tujejezični film.

Teden italijanskega filma bo potekal med 25. in 31. majem, Slovenska kinoteka ga pripravlja z Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji.

N. Š.