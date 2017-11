Tega ni naslikal Malevič, saj je bil vsaj 15 let mrtev

V Düsseldorfu razkrinkali ponarejeno sliko ruskega modernista

13. november 2017 ob 19:16

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Nekateri avantgardni umetniki so na začetku 20. stoletja radi "postarali" kakšno svoje platno in nanj zapisali leto ali dve starejšo datacijo, da bi bili tako bolj prelomni in napredni od svojih slikarskih kolegov, a lažna letnica na doslej Maleviču pripisani sliki iz düsseldorfske javne zbirke je bila očitno slikarjev dodatek.

Kot je pokazala analiza, je delo nastalo po 1950, ko je bil torej slavni umetnik mrtev že 15 let. Po novih ugotovitvah je slika z naslovom Črni pravokotnik, rdeči kvadrat, za katero so verjeli, da je delo vodilnega predstavnika ruskega suprematizma Kazimirja Maleviča, v resnici ponaredek. Sliko je leta 2014 javni zbirki Severnega Porenja - Westfalije v Düsseldorfu podarila zasebna Fundacija dr. Heralda Hacka. Pred tem je bila več let kot posojeno delo razstavljena v Muzeju Wilhelma Hacka v Ludwigshafnu.



Ponaredku je treba reči ponaredek

Da slika ni mogla nastati pred sredino 20. stoletja, so pokazale analize barve in platna, so sporočili iz zbirke. "Gre za velikodušno darilo, podarjeno v čisti vesti ob tedaj razpoložljivem vedenju," je po poročanju portala Art Newspaper dejala direktorica zbirke Susanne Gaensheimer. "Rezultat študije nas je pretresel. A ne glede na to, da je neprijetno, je ponaredek treba označiti kot tak."

Predhodnica trenutne direktorice Marion Ackermann je še v času svojega mandata (trenutno vodi zbirko v Dresdnu) naročila dve analizi dela, da bi preverili avtentičnost dela, saj se ponarejeni Maleviči na trgu razmeroma pogosto pojavijo. Prva analiza je pokazala, da je platno najverjetneje iz obdobja od 1972 do 1975, nadaljnje preiskave pa so pokazale, da slika ni mogla nastati pred letom 1955. Nesignirano delo se v dokumentaciji prvič pojavi v Malevičevi monografiji iz leta 1975.



Starost risb težje preverljiva

Ker je bila Malevičeva slika del obsežnejše donacije, so na analizo poslali tudi 40 Maleviču pripisanih risb. Vendar pa je, kot pojasnjujejo v zbirki, z razpoložljivimi metodami pri tovrstnih delih mnogo težje določiti čas nastanka.

Ruski slikar poljskega rodu Kazimir Severinovič Malevič (1878–1935) je bil začetnik suprematističnega umetniškega gibanja. Slikar je poglavitni del svojega opusa ustvaril med letoma 1913 in 1918, pozneje pa se je posvetil predvsem pisanju introspektivnih besedil o oblikah in suprematizmu.

V tridesetih letih se je vrnil k figuraliki in bolj realistično zasnovanim delom, kakršna je slikal pred ustvarjanjem suprematisičnih del. Potem ko je leta 1933 zbolel za rakom, so njegova dela postala še bolj tradicionalna, nastajali so portreti, polni grenkega izzvenevanja. Umrl je leta 1935, star 57 let.

M. K.