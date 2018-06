Tehnološki velikan Apple snuje serijo o velikanki ameriške poezije Emily Dickinson

Upodobila jo bo Hailee Steinfeld

Emily Dickinson, ena največjih ameriških pesnic, je za seboj pustila okoli 1.800 pesmi, a je bila v času njenega življenja objavljena le peščica njih - zgolj sedem, in še te ne pod njenim pravim imenom.

Zdaj se je tehnološki velikan Apple odločil posneti serijo o tej pesnici, ki je torej prepoznavnost dosegla šele po smrti. V vlogi Emily Dickinson bo nastopila Hailee Steinfeld (1996), ki je dejavna kot igralka in pevka, poročajo ameriški mediji. Steinfeldova si je za nastop v filmu Pravi pogum prislužila nominacijo za oskarja, nazadnje pa jo je bilo mogoče videti v filmih Prava nota 2 in 3.

Družbene omejitve skozi oči napredne ženske

Za scenarij bo poskrbela Alena Smith, ki se podpisuje tudi pod seriji Afera in Uredništvo. Režiral in produciral bo David Gordon Green, najbolj znan po komedijah, kot je Ananas ekspres in po epizodah iz serije Pomočnika ravnatelja ter po lanskem biografskem filmu Stronger.

Serija naj bi po pisanju spletnega portala Variety ponudila duhovitejši uvid v pesničin svet in iz njene perspektive raziskovala družbene, spolne in družinske omejitve tedanjega časa.

Emily Dickinson se je rodila leta 1830 v premožno družino, oče odvetnik je tako Emily kot njeno sestro in brata spodbujal k čim bolj odprtemu pogledu na svet in družbo. Bila je napredna in samosvoja ter velja za eno najbolj skrivnostnih pesnic svetovne književnosti. V svojih pesmih se je največ posvečala temam, kot so hrepenenje, ljubezen, notranja razdvojenost in narava.

Kljub hrepenenju po ljubezni se ni nikoli poročila, pred smrtjo pa je sestri ukazala, naj zažge vso njeno korespondenco, kar je tudi storila. Vendar pa Emily pa dala nobenih navodil glede svojih pesmi in tako je sestra po njeni smrti leta 1886 vse svoje moči usmerila v njihovo izdajo.

Pesnica uporniškega, neodvisnega duha

Nazadnje je bil o življenju Emily Dickinson posnet film v letu 2016, naslovljen Tiha strast, ki je nastal v režiji britanskega režiserja Terencea Daviesa, pesnico je upodobila Cynthia Nixon. Kot so takrat zapisali v Kinodvoru, je šlo za pretresljiv portret ženske, umetnice uporniškega, neodvisnega duha v primežu zadušljive patriarhalne in krščanske morale.

Poezija Emily Dickinson je seveda na voljo tudi v slovenščini, za kar so poskrbeli Mart Ogen, Aleš Debeljak, Ivo Svetina in Miklavž Komelj.

