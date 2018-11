Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja. Foto: Radio Koper/rtv Podoba, ki je še kako zaznamovala Slovenijo v letu 2017. Moška košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvojila zlato medaljo. Foto: EPA Dodaj v

Tek za besedo leta se začenja!

Predloge lahko pustite tudi v komentarjih pod to novico

30. november 2018 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Begunec in evropski prvaki, to sta beseda in besedna zveza, ki sta bili do zdaj izbrani za besedo leta, skupaj z ZRC SAZU začenjamo akcijo iskanja nove.

Kako že gre: "Ko je Francka opazila, kako je bila razdalja med njo in vozom zmerom večja, jo je obšel iznova strah, da bi pozabili nanjo in bi jo pustili zadaj. Noge so ji bile že težke in dihala je hitro in naporno; na levi nogi jo je žulil čevelj in peklo jo je, kakor da bi stopala po žerjavici. [...] Tekla je in merila z očmi pot, ki je bila pred njo zmerom enako dolga; zdelo se ji je, da premika noge kakor v sanjah in se ne more geniti z mesta."

Beseda leta bo znana 10. januarja

No, mi ne bomo tekli za vozom, ampak za besedo leta. Danes namreč uradno začenjamo akcijo Beseda leta 2018, ki bo, tako kot vedno doslej, potekala v več etapah, malo se bomo vmes tudi ustavili in zajeli sapo. V ciljno ravnino bomo prisopihali 10. januarja naslednje leto, ko bomo točno opoldne razglasili zmagovalko.

Akcijo skupaj tketa ZRC SAZU in MMC (kjer na podkastu Številke pomagamo poiskati besedo leta). Predloge pošljite na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si ali pa jih pustite v komentarjih pod to novico.



Predloge lahko pustite tudi v komentarjih pod to novico

Podrobnejši vrstni red etap je takle: predloge začnemo zbirati danes, 30. novembra (brez skrbi, upoštevali bomo tudi vse besede, ki ste nam jih pošiljali med letom in smo jih že zapisali na seznam). Pošljite jih na e-naslov beseda.leta@zrc-sazu.si ali jih predlagajte na družbenih omrežjih. Zapišete jih lahko tudi v komentarjih pod to novico. Predloge bomo zbirali do 19. decembra 2018. Dan pozneje, 20. decembra, bodo člani strokovne komisije staknili glave in iz množice predlogov odbrali deseterico besed, ki vam jih bomo predali v glasovanje, nekaterim pa tudi v navdih: znova bomo namreč iskali najboljšo pesem, ki bo povzemala vse letošnje finalistke. Pesmi pošiljajte na beseda.leta@zrc-sazu.si, z oznako PESEM LETA, in sicer do 9. januarja 2019 točno opoldne.

Plošča za najboljšega poeta

Spletno glasovanje za besede finalistke bo potekalo od 3. do 10. januarja pet pred dvanajsto. Razglasitev zmagovalke bo točno opoldne, hkrati bomo sporočili tudi, katera pesem se nam je zdela najboljša. Avtor ali avtorica bo za nagrado prejela album Trenutki z Jožetom Privškom in Nino Strnad Založbe kaset in plošč RTV, ki ga podarja RTV Slovenija. Med tistimi, ki boste oddali svoj glas za katero od desetih finalistk izbora za besedo leta 2018 in nam zaupali e-naslov, bomo izžrebali tri, ki si bodo za nagrado v knjigarni Azil lahko izbrali knjig Založbe ZRC v vrednosti 40, 30 oz. 20 evrov.

100 let od smrti Ivana Cankarja

In kaj ima Francka iz Cankarjevega romana Na klancu in njen tek za vozom še skupnega z iskanjem besede leta? V iztekajočem se letu je mrgolelo prireditev, simpozijev, razstav, knjižnih izdaj v čast Ivanu Cankarju, čigar 100-letnico smrti smo letos obhajali. Pisatelj, pesnik, dramatik in esejist z vrhniškega Klanca je bil nesporno eden najbolj veščih piscev in pretanjenih stilistov v slovenščini. Pod njegovimi prsti je jezik zazvenel v natanko tistih tonih, ki si jih je avtor zamislil. Besede, čisto običajne, take z žlahtno patino ali bahavim leskom, nekatere pa nalašč malo obtolčene in pokvečene, je drugo za drugo potrpežljivo nizal na pripovedno nit, dokler ni nastala mojstrovina.

Naj bo tudi vaš izbor pretanjen. Ne iščemo le besed, ki so se letos najbolj uporabljale, ampak tudi take, ki so letos nastale in njihov čas šele prihaja. Naj se tek za besedo leta začne!

Dosedanje beseda leta:

2016: begunec

2017: evropski prvaki

2018: ?

S. J.