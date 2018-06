Tekmeca in prijatelja Matisse in Picasso s skupno razstavo v Nici

Razstava bo na ogled do 29. septembra

26. junij 2018 ob 17:45

Nica - MMC RTV SLO, STA

V Muzeju Matisse v Nici bo vse poletje na ogled razstava, ki osvetljuje rivalstvo in prijateljstvo med likovnima umetnikoma, Francozom Henrijem Matissom in Špancem Pablom Picassom.

Postavitev je naslovljena Matisse in Picasso, komedija modela, kar se nanaša na opredelitev umetnosti slikanja po francoskem pesniku in pisatelju Louisu Aragonu.

Odnos, ki je temeljil na nenehni izmenjavi

Župan mesta Nica Christian Estrosi je ob odprtju razstave izrazil veselje, da mesto prvič pripravlja veliko razstavo Picassovih del le nekaj deset metrov stran od ateljeja, v katerem je Picasso 40. letih preteklega stoletja obiskoval Matissa.

Ne glede na to, ali sta bila umetnika tekmeca ali prijatelja, v muzeju poudarjajo, da je njun odnos temeljil na nenehni izmenjavi. Oba sta se desetletja ukvarjala z odnosom med umetnikom in njegovim modelom, kar se odraža skozi različne serije, ki so odpirale razmisleke o predstavljanju telesa in samega subjekta v likovni umetnosti.

Na razstavi bodo predstavili približno 150 del, med njimi slike, kipe in grafike obeh umetnikov, pa tudi fotografije, pisma, revije, filmske posnetke in razstavne kataloge, so zapisali v muzeju.

Eden glavnih predstavnikov fovizma

Matisse se je rodil leta 1869 v kraju Le Cateau Cambresis. Študiral je pravo v Parizu. Slikati je začel leta 1890 in dve leti pozneje v Parizu postal učenec Gustava Moreauja. Nato se je od leta 1898 dalje selil, najprej v London, nato na Korziko in od tam nazaj v Pariz, od 1914 dalje pa je največ časa preživljal v južni Franciji, v okolici Nice.

Na začetku je ustvarjal pod vplivom postimpresionistov, po letu 1905 pa je postal eden glavnih predstavnikov fovizma. Ustvarjal je akte, pejsaže, tihožitja in interiere, v zadnjem obdobju je uporabljal tudi tehniko kolaža. Ustvarjal je scenografije za baletne predstave in knjižne ilustracije. Umrl je v Nici leta 1954.

Dve do tri razstave letno

Picasso je bil skupaj z Georgesom Braquom začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. Rodil se je leta 1881 v Malagi, študiral pa v Barceloni in Madridu. Od leta 1904 je živel in delal v Parizu. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali in vsako leto v kraju pripravil dve do tri razstave.

V svojem nadvse plodnem ustvarjalnem življenju je prešel več faz, od realizma prek kubizma do neoklasicizma z elementi nadrealizma, nato pa do intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko. Umrl je leta 1973 v Mouginsu.

