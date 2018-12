Od znamenite 850 let stare mošeje Al Nuri so ostali le kamnita vrata, zelena kupola in del temeljev minareta. Njena vnovična izgradnja naj bi trajala vsaj pet let. Foto: EPA Mošeja Al Nuri, ki se je nahajala v starem delu iraškega mesta Mosul, kakršna je bila pred lanskim uničenjem. Foto: Reuters Sorodne novice Al Abadi: Uničenje mošeje uradna razglasitev poraza džihadistov V bitki za Mosul razstreljena mošeja Al Nuri Dodaj v

Temeljni kamen za vnovično izgradnjo znamenite mosulske mošeje

Mošejo so lani uničili pripadniki Islamske države

17. december 2018 ob 10:29

Mosul - MMC RTV SLO

Pred 850 leti zgrajena mošeja Al Nuri v Mosulu, v kateri je najprej vodja Islamske države Abu Bakr Al Bagdadi leta 2014 razglasil "kalifat", nato pa so jo tri leta kasneje njegovi privrženci razstrelili, bo na novo zrasla.

Uničeno mošejo so poleti leta 2017 po osmih mesecih težkih uličnih bitk v Mosulu nato zavzele iraške vladne sile. To nedeljo pa je iraški sunitski muslimanski vodja Abdullatif Al-Humaym položil temeljni kamen za vnovično izgradnjo te znamenite mošeje, ki so jo zgradili v 11. stoletju.

Kot je takrat poročal Reuters, so džihadisti razstrelili mošejo in njen minaret, ko so iraške sile s podporo ZDA začele prodirati v njeni smeri. Zastava IS-ja je z minareta plapolala od junija 2014.

Predstavnica Unesca v Iraku Louise Haxthausen je uničenje mošeje, ki je slovela po svojem poševnem minaretu, označila za "trenutek groze in obupa".

Vnovično zavzetje - velika simbolična zmaga

Ko so iraške vladne sile leta 2017 nato uspele zavzeti mošejo - od katere so sicer ostali le kamnita vrata, zelena kupola in del temeljev minareta -, je to pomenilo predvsem njihovo veliko simbolično zmago. Mosul je namreč poleg kraja razglasitve kalifata predstavljal tudi njegovo de facto glavno mesto v Iraku.

Finančni prispevek Združenih arabskih emiratov

Na nedeljski slovesni položitvi temeljnega kamna so se Al-Humaymu ter drugim iraškim verskim in političnim vodjem pridružili tudi predstavniki Združenih narodov in nekateri evropski veleposlaniki.

Za obnovo zgradbe, ki naj bi trajala vsaj pet let, so po pisanju Washington Posta Združeni arabski emirati prispevali več kot 44 milijonov evrov.

