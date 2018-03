Temna senca glasbene cenzure na turških državnih radijskih in televizijskih postajah

Vladajoči AKP želi uvesti še nadzor nad spletom

7. marec 2018

Turška nacionalna javna radiotelevizija TRT je prepovedala več kot 200 pesmi, ki naj bi "spodbujale alkoholizem" ali pa "propagirale terorizem" - glasbeniki, pesmi katerih so se uvrstile na ta seznam, pa obtožbe zavračajo kot smešne.

Kurdska pevka Rojda je bila že leta 2010 obsojena na leto in osem mesecev zapora, saj so njene pesmi takrat razglasili za "teroristično propagando", potem ko je nastopila na kulturnem festivalu v kurdskem mestu Diyarbakir.

Zdaj, osem let pozneje, so se tri njene pesmi v kurdskem jeziku - Dilan, Sal cu (Leto je naokoli) in Lawe Min (Moj sin) - znova med prepovedanimi, saj naj bi vsebovale teroristično propagando. "To se mi dogaja, čeprav vse te pesmi govorijo o hrepenenju po miru," je za Deutsche Welle povedala Rojda.

Sprva pred javnostjo skrit seznam iz leta 2016

Turška nacionalna javna radiotelevizija TRT je že v letu 2016 pripravila seznam 208 prepovedanih pesmi, pri čemer jih je bilo 66 v kurdskem jeziku, preostala večina pa v turškem. Vendar je informacija o obstoju tega seznama prišla v javnost šele po tem, ko je predstavnik glavne opozicijske stranke CHP sprožil preiskavo.

Danes 40-letna pevka Rojda je dejala, da ni bila niti najmanj presenečena, ko je videla aktualni seznam. "Ni bilo prvič in tudi ne bo zadnjič," je še dodala glasbenica, ki je doživela že marsikaj zaradi svojega prepevanja v kurdskem jeziku in tako prepovedi zanjo niso nič novega. So pa to zanjo seveda naporne situacije: "Zelo utrujajoče je, če si znova pahnjen v preteklost in moraš ponovno skozi vse to."

Na črnem seznamu tudi ne prav sveže izdaje

Vse tri Rojdine skladbe, ki jih je TRT uvrstil na svoj črni seznam, so z njenega albuma, ki ga je izdala že leta 2007. Zanimivo je, da so jih tako na TRT-jevih radijskih kot tudi televizijskih programih predvajali skozi vsa ta leta od izida, pevka tudi zato poudarja, da ji ni zares jasno, zakaj so jih zdaj prepovedali. Pevka seveda zavrača obtožbe, da gre pri njeni glasbi za teroristično propagando. "Samo poskušam ohraniti kurdsko kulturo pri življenju. Kaj naj naredim? Začnem prepevati v angleščini?"

Potem ko so mediji objavili seznam prepovedanih pesmi, je vodstvo TRT-ja na svoji spletni strani zavrnilo vsakršne in vse očitke. Tako so med drugim v svoji izjavi zapisali: "Medijske institucije morajo glede na zakonska določila poskrbeti, da se prepreči razširjanje vsebin, ki spodbujajo porabo cigaret in alkohola, negativno vplivajo na razvoj naših otrok in delujejo kot teroristična propaganda."

Vse od popa do bolj alternativne produkcije

Na TRT-jevem seznamu so se znašle tako znane popovske skladbe kot tudi alternativna glasba, med drugim na primer tudi skladbi Istanbul Beirut Paris in Writing on the Back of the Truck rokovske skupine Eski Bando. Njen pevec in kitarist Güney Marlen je odločitev vodstva TRT-ja označil za "smešno". In dodal: "Medtem ko svet razvija umetno inteligenco, naša država zapravlja svoj čas s temi nazadujočimi dejanji." Verjame, da sta obe pesmi, v katerih poje o alkoholu, prepovedani zaradi besedila. "V času, ko vse novice govorijo o nasilju, orožju in sovraštvu, to niso pesmi, ki bi jih bilo treba cenzurirati," je prepričan Marlen.

Cenzura v sodobnem času ni nič novega

Vendar glasbena cenzura ni nič novega v Turčiji. Še preden je Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) Recepa Tayyipa Erdogana prišla na oblast, so se pesmi že redno cenzurirale. Kot razlogi so se navajali - da so pornografske, spodbujajo alkoholizem, idealizirajo samomor ali širijo politično propagando.

Tako so na primer pesmi Innkeeper, Pour a Glass turškega glasbenika Adnana Sensesa očitali, da ljudi nagovarja k popivanju. Pesem Friend poppevke Melike Demirag se je obravnavalo kot komunistično propagando. May This World End etnopevca Orhana Gencebayja pa naj bi odražala umetnikovo "blaznost", so odločile oblasti po državnem udaru leta 1980 in prepovedale te pesmi.

Najverjetneje se obeta še več cenzure

Pravzaprav pa bi se lahko stvari le še poslabšale, saj naj bi bilo na obzorju še več cenzure. Predlog novega zakona, ki ga je AKP v parlamentu predstavil februarja, določa, da so vsi zvočni in videoposnetki, ki se redno prenašajo prek spleta, pod nadzorom turškega vrhovnega odbora za radio in televizijo RTÜK. Stranki AKP se zdaj seveda očita, da želi z novim zakonom razširiti svoj nadzor še na spletne vsebine. Kritiki se med drugim bojijo, da bi lahko vlada ta zakonska določila nato uporabila za cenzuro spletnih vsebin.

"Organi RTÜK-a imajo veliko moči," je razložil Yaman Akdeniz, profesor na pravni fakulteti univerze Bilgi v Carigradu. "Če jo bodo uporabili, bi lahko tudi na spletu uvedli enake prepovedi." To bi pomenilo, da bi RTÜK nadziral vse pesmi in videoposnetke na spletu. Ob tem je profesor poudaril še: "S tem nadzorom nad vsebino se bo proces demokratizacije v Turčiji preobrazil v oddaljene sanje."

