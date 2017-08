Temni stolp kljub nestrpnemu pričakovanju le borno napolnil blagajne kinodvoran

Od obiska temnih kinodvoran odvrača poletno vreme

8. avgust 2017 ob 11:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Konec tedna je v kinodvorane prišel film Temni stolp, posnet po seriji romanov Stephena Kinga, vendar je izkupiček prvih dni predvajanja manjši od pričakovanega.

Fantazijska drama Temni stol (The Dark Tower) je med koncem tedna v ZDA in Kanadi sicer pristala na prvem mestu po številu prodanih vstopnic, vendar je avgust zelo nehvaležen mesec za temne kinodvorane, saj ljudje zaradi lepega vremena svoj čas raje preživljajo na prostem.

Desetletna pot s platnic do kinodvoran

Pot do dejansko posnetega filma je bila precej dolga. Sprva se mu je od leta 2007 posvečal J. J. Abrams, nato je leta 2010 projekt prevzel Ron Howard. Šele pet let pozneje je bilo odločeno, da bo na režiserski stolček sedel Nikolaj Arcel. Snemanje se je nato lani končno zagnalo, studio Sony pa je od takrat dvakrat prestavil datum premiere.

Glede na številke zaslužkov, ki jih posredujejo distributerji ter jih sistematično in na dnevni ravni objavlja spletna stran Box Office Mojo, je Temni stolp od petka do nedelje v blagajne kinodvoran ZDA in Kanade prinesel zgolj dobrih 19,5 milijona dolarjev (16,6 milijona evrov).

Po poročanju Hollywood Reporterja je to od začetka tega leta najšibkejši finančni prispevek za sicer prvouvrščeni film glede na število prodanih vstopnic. Sicer pa je proračun Temnega stolpa znašal 60 milijonov dolarjev (50,1 milijona evrov).

Z zavzetjem vrhnjega mesta je ta fantazijska epopeja s prestola izrinila prvaka preteklega tedna – vojno dramo Dunkirk Christopherja Nolana, sledita pa jima animirani The Emoji Movie in komedija Girls Trip.

Mož v črnem in poslednji revolveraš

V ekranizaciji Kingovih romanov Idris Elba igra mitološkega poslednjega revolveraša Rolanda Deschaina, ki mora zaradi rešitve svoje dimenzije, t. j. Srednjega sveta, najti naslovni Temni stolp. Zlobni čarovnik Walter Padick, znan tudi kot Mož v črnem, ki ga upodablja Matthew McConaughey, namreč grozi z uničenjem Srednjega sveta.

Stephen King je serijo osmih romanov (pravzaprav sedem romanov plus en dodaten) označil za svoj magnum opus, ki je nastajal skozi dve desetletji njegove kariere. Motive in tematiko je črpal iz tako rekoč vsega, od mita o kralju Arturju in Tolkiena ter vse do špagetivesternov. In še nekaj številk o romanih: prvi iz serije romanov je izšel leta 1982, skupno nanesejo 4.250 strani oziroma več kot 1,3 milijona besed.

P. G.