Temni stolp: z Elbo in McConaugheyem v postapokaliptični puščavi

Prvi uradni napovednik za dolgo odlagani film

4. maj 2017 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne moreš ustaviti tega, kar prihaja. Smrt vedno zmaga." Matthew McConaughey morda zveni kot fatalistični lik, ki ga je igral v Pravem detektivu - a je še veliko bolj zlovešč karakter: Mož v črnem, osrednji antagonist nadrealističnega vesterna temni stolp. Literarna saga Stephena Kinga po 30 letih končno prihaja v kina.

Naposled se je pojavil prvi uradni napovednik za Temni stolp (The Dark Tower), fantazijsko epopejo po literarni predlogi Stephena Kinga, v kateri Idris Elba igra mitološkega "poslednjega revolveraša" Rolanda Deschaina, ki mora najti Temni stolp iz naslova in rešiti svojo dimenzijo, Srednji svet. Z uničenjem ji namreč grozi zlobni čarovnik Walter Padick, znan tudi kot Mož v črnem (Matthew McConaughey).

Fantazijsko-znanstveno-fantastična serija The Dark Tower (Temni stolp), po besedah samega Stephena Kinga njegov "magnum opus", se razteza čez sedem romanov in dvajset let pisateljeve kariere, motive in tematiko pa črpa iz vsega, od mita o kralju Arturju in Tolkiena pa do špagetivesternov.

Nič manj kompleksna ni bila zgodba ekranizacije: najprej se je s projektom ukvarjal JJ Abrams, nato pa je vajeti leta 2010 prevzel Ron Howard. Leta 2015 je padla odločitev, da bo film režiral Nikolaj Arcel (Kraljeva afera), prva klapa pa naj bi padla v letu 2016. od takrat je studio Sony datum premiere prestavil že dvakrat: trenutno velja, da proti Temnemu stolpu potujemo 4. avgusta.

A kadar dežuje, rado lije: Temni stolp je že druga adaptacija Kingovega romana, ki nas v teh dneh "draži" z napovednikom. Marca smo dočakali prvi daljši napovednik za novo adaptacijo pisateljeve kultne grozljivke Tisto (It). Odlomek je podrl rekord za največ ogledov napovednika v enem samem dnevu.

A. J.