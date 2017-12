Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Posebnost sodne drame Teror je v tem, da za zaključek kot porota poskrbijo gledalci. Foto: Prešernovo gledališče Kranj Predstava se dogaja v sodni dvorani, kjer poteka sojenje pilotu. Foto: Prešernovo gledališče Kranj Drama aktualne teme terorizma po besedah umetniške vodje Prešernovega gledališla Marinke Poštrak ne predstavlja plakatno ali deklarativno, temveč besedilo odstira dileme, kako se odzvati s pravnega in etičnega vidika. Foto: Prešernovo gledališče Kranj Na uprizoritvah po svetu se je 92 odstotkov od več kot 1.600 predstav oziroma sojenj končalo z oprostilno sodbo. Foto: Prešernovo gledališče Kranj Dodaj v

Teror, predstava o terorizmu, na kateri končno sodbo izreče občinstvo

Trenutno ena najbolj uprizarjanih predstav na svetu

3. december 2017 ob 15:14

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Gledalci Prešernovega gledališča Kranj se bodo nocoj znašli v vlogi porotnikov. Prav oni bodo poskrbeli za zaključek predstave Teror, v kateri nemški avtor Ferdinand von Schirach obravnava teme terorizma, odgovornosti, prava in morale. Predstavo, ki jo premierno uprizarjajo danes, je na oder postavil režiser Eduard Miler.

Igra Teror je trenutno med najbolj uprizarjanimi deli na evropskih odrih in po svetu. Dramsko besedilo von Schiracha, ki je sicer odvetnik, specialist za kazensko pravo, odpira vrsto etičnih in moralnih vprašanj o politiki, pravu, človekovih pravicah in psihologiji sodobne družbe, ki živi v stalnem strahu pred novimi terorističnimi napadi.

Zgodba pripoveduje o vojaškem pilotu Larsu Kochu, ki je sestrelil ugrabljeno civilno potniško letalo in s tem ubil vseh 164 potnikov, vendar z namenom, da bi rešil 70.000 obiskovalcev nogometnega stadiona, kamor so teroristi nameravali strmoglaviti ugrabljeno letalo. Ob tem je tehtal življenje z življenjem in poskusil izbrati manjše zlo.

Predstava z dvema možnima koncema

Predstava se odvija v sodni dvorani, kjer poteka sojenje pilotu. Skozi sodni proces se zvrstijo argumenti tako za obsodbo kot za oprostitev obtoženega. O tem, ali je kriv ali ne, pa z glasovanjem odločijo gledalci. Glede na njihovo odločitev sta predvidena tudi dva konca predstave, torej razglasitev obsodilne ali oprostilne sodbe. "Cilj je, da se vsak od nas vpraša, kaj bi naredil, če bi bili na mestu Larsa Kocha, ali bi ukrepal ali pa bi spoštoval zakon," o drami pravi dramaturginja Žanina Mirčevska. Kot pravi, besedilo tako ponuja dramski zaplet, da bi ga lahko primerjali z grško tragedijo.

Med vrsto dilem, ki jih odpira predstava, je tudi vprašanje odgovornosti in človekovega dostojanstva, saj postavlja vprašanje, kako se lahko človeško življenje tehta z drugim, ali je primerno žrtvovati manjše število ljudi, da se reši večje število. "Teme se ena za drugo v izvrstnih kreacijah igralcev luščijo kot čebula, plast za plastjo in na koncu publiko čaka težka odločitev," je dejala umetniška vodja Prešernovega gledališča Marinka Poštrak. "Gledališče se odpre kot forum, kar je tudi trend tega tako imenovanega dokumentarnega gledališča," pa pojasnjuje Eduard Miler, ki pravi, da je takšno delo za režiserja zelo zahtevno, saj ima le malo manevrskega prostora, kako ogledališčiti zadevo. Predstava take vrste pa lahko živi samo od močnega orožja argumentov.

Poziv k sprejemanju odgovornosti

Po besedah Aljoše Ternovška, ki nastopa v vlogi branilca, predstava kliče ljudi k odgovornosti. "Danes živimo v svetu, ko se odgovornost prelaga in je nihče noče zares prevzeti. Sodimo napačnim ljudem. Sistem je namreč odpovedal. Politika je tista, ki bi se morala odločiti, ampak se ni in odločitev je bila na ramenih posameznika." V predstavah igrajo še Borut Veselko, Miha Rodman, Darja Reichman, Peter Musevski, Vesna Slapar, Ciril Roblek k. g. in Judita Polak k. g.

V tednu po premieri bodo v Prešernovem gledališču pripravili tudi okroglo mizo z različnimi strokovnjaki, ki bodo razpravljali o temah, ki jih odpira drama. In kako je doslej dosojalo občinstvo po svetu? To v zadnjih dveh letih igrajo po vsem svetu in po podatkih zbranih glasov občinstva iz 70 gledališč in 15 držav se je 92 odstotkov od več kot 1.600 predstav oziroma sojenj končalo z oprostilno sodbo. Več kot 61 odstotkov vseh porotnikov je odločilo, da obtoženi ni kriv.

V pričakovanju prvega dobitnika julije

Premiera predstave bo danes ob 19.30, uprizoritvi pa bo sledila prva podelitev nagrade julija. Podelili jo bodo enemu izmed članov domačega igralskega ansambla, in sicer za izjemno igralsko stvaritev v pretekli sezoni. Po vsaki predstavi v minuli sezoni se je občinstvo izrekalo o tem, katera igralska stvaritev jih je najbolj prevzela. Na podlagi preštetih glasov se je izpostavilo pet igralcev oziroma njihovih vlog, ki so dobile največ glasov, med katerimi bo zmagovalca izbrala strokovna žirija.

