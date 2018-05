Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Terry Crews, nekdanji zvezdnik NFL-a, ki je prestopil v igralske vrste, je v zadnjih mesecih postal eden od glasnejših podpornikov gibanja #MeToo. Oktobra lani je razkril, da je bil tudi sam žrtev spolne zlorabe, storilec pa je bil njegov agent. Foto: Reuters Dodaj v

Terry Crews

(1968)

22. maj 2018 ob 21:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agenti so kot katoliški duhovniki. Če so dobri, jih ima cela skupnost rada. Če so slabi, pa je tako hudo, da slabše ne more biti. Agent lahko posili svojo stranko, ampak mu mora ta vseeno plačati, ker ji je priskrbel vlogo v seriji. Tipu, ki me je zlorabljal, moram poslati ček vsakič, ko dobim delo. Tip te lahko spolno zlorabi in te potem toži, ker mu nisi plačal.

Ana Jurc