Tesnobno življenje in usodno zatiranje: Katja Kabanova premierno še v Franciji

Slovensko-francoska koprodukcija s premiero v Parizu

5. februar 2018 ob 08:56

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Opera Katja Kabanova je bila na ljubljanskem odru prvič uprizorjena leta 1934 in nato še 1968. Nova produkcija, ki so jo pripravili v koprodukciji z gledališčem Opera de Rennes, je bila premierno v češkem jeziku izvedena maja pred dvema letoma, danes pa bo premiero doživela še na francoskem odru.

Skladatelj Leoš Janaček (1854–1928) je opero v treh dejanjih priredil po delu ruskega dramatika Aleksandra Nikolajeviča Ostrovskega Nevihta.

Lepota, izpostavljena zatiranju

Janaček je o Katji Kabanovi, svoji šesti operi, nekoč zapisal, da gre za eno najnežnejših del, v katerem je vzpostavil kontrast od skrajne lepote, izpostavljene usodnemu zatiranju, do čudovitih čustvenih in strastnih trenutkov.

Življenje ob reki Volgi

Zgodba se odvija na bregovih Volge. Katja, poročena s Tihonom Kabanovom, se spopada s tesnobnim življenjem in pritiski v družini, saj jo predvsem tašča prezira in ne sprejme. Sama ljubi Borisa in sanja o tem, da bi zapustila dom ter izkusila resnično svobodo in ljubezen. Vendar jo pritisk in zavrnitev okolja, v katerem živi, pahneta v obup in odloči se za končno tragično dejanje.

Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana je v koprodukciji z Opero de Rennes Katjo Kabanovo postavilo na oder pod glasbenim vodstvom maestra Jaroslava Kyzlinka in v režiji Franka Van Laeckeja.

V Franciji bodo nastopili redni solisti in gostje ljubljanske opere. Kot Savel Prokofjevič Dikoj bo nastopil Saša Čano, kot Boris Grigorjevič Aljaž Farasin, kot Marfa Ignjatevna Kabanova Vlatka Oršanić, Rusmir Redžić bo Tihon Ivanič Kabanov, Katarina (Katja) Martina Zadro, Vanja Kudrjaš Matej Vovk, Barbara Irena Parlov, Kuligina bo interpretiral Ivan Andres Arnšek, v vlogi Glaša bo nastopila Barbara Sorč, kot plesalka pa baletna solistka Urša Vidmar.

