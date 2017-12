Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jeruzalemski križ in pod njim letnica romanja. Foto: Reuters Majhen tetovatorski studio v krščanski četrti starega Jeruzalema. Foto: Reuters Dodaj v

Tetovaža zapestja v križarskem slogu v spomin na romanje

Navdih za spominek tetovažo je prišel od koptskih kristjanov

20. december 2017 ob 21:20

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Majhen tetovatorski studio v krščanski četrti v srcu Jeruzalema za prastarim mestnim zidovjem nudi romarjem unikaten spominek na sveto mesto, in sicer tetovaže z religioznimi motivi v originalnem slogu prvih križarjev.

Tradicijo je družina Razzouk, ki ima v lasti tetovatorski studio v mestu svetem tako za kristjane, jude kot muslimane, uspešno združila z moderno tehnologijo, tako da s pomočjo svetovnega spleta potencialne stranke, ki nameravajo obiskati sveto mesto, pridobiva iz vsega sveta, je poročal Reuters.

Eden takšnih popotnikov je 54-letni Noel Heavey iz Irske, ki si ni nikoli mislil, da bo kdaj hotel imeti tetovažo. Ko pa je naletel na spletno stran Razzoukovega studia, je bil "osupel". Ob svojem prvem obisku Jeruzalema, ravno v času, ko se je krščanska četrt pripravljala na božič, je tako obiskal tetovatorski studio in izbral vzorec s čistimi in preprostimi linijami. To je bil črno-rdeč klasični jeruzalemski križ z enim velikim križem v sredini in štirimi manjšimi okoli njega, okrašen s palmami in številko 2017, ki predstavlja leto njegovega romanja in smrti njegove mame.

Razzouki so družinsko obrt začeli v Egiptu, kjer so navdih za idejo dobili pri koptskih kristjanih, ki tradicionalno nosijo tetovažo križa na zapestju. Lastnik studia Wassim Razzouk je pojasnil, da se je več let upiral, da bi prevzel družinsko podjetje. A 44 letni biker je popustil in zdaj v umetnost tetoviranja vpeljuje tudi svojega 14-letnega sina. Nekateri designi, ki jih uporablja, segajo nazaj v čase križarskih vojn, a Razzouk lahko starodavne linije in vzorce priredi, da ustrezajo kakršnimkoli preferencam stranke.

"Takšna tetovaža je nekaj, kar nikoli ne pozabiš, na to si ponosen, saj je takšna tradicija," je sklenil Razzouk, ki ima tudi sam na zapestju vtetoviran križ.

G. K.