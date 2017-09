The Boss bo na Broadwayu nastopal do februarja

Na črnem trgu do 10.000 dolarjev za vstopnico

1. september 2017 ob 09:13

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriški glasbenik Bruce Springsteen je sredi avgusta napovedal serijo jesenskih nastopov na Broadwayu, ki pa jo je že po dobrih dveh tednih zaradi izjemne prodaje kart podaljšal kar za dva meseca in pol: ujamete ga lahko vse do 3. februarja.

Maraton se začenja 12. oktobra, sprva pa je bilo predvideno, da bo The Boss v gledališču Walterja Kerra petkrat na teden nastopil do 26. novembra. "Želim si nekaj nastopov, ki bodo kar najbolj osebni in intimni," je ob napovedi koncertov dejal 67-letni Bruce."Broadway sem izbral zaradi njegovih čudovitih starih gledališč, ki so ravno pravšnje prizorišče za uresničitev moje zamisli." "V moji predstavi bomo le jaz, kitara, klavir, besede in glasba," je Springsteen opisal svoj projekt in dodal: "Deloma bo predstavo oblikovala govorjena beseda, deloma petje."

A vstopnice za prvotno zasnovano serijo so poslušalci in oboževalci 67-letnega glasbenika razgrabili v manj kot dnevu dni, zato se je odločil, da gostovanje na Broadwayju podaljša do februarja. Kot poroča Hollywood Reporter, je kmalu po razprodaji zacvetela prodaja na črnem trgu: vstopnice so se pojavile za kar 10.000 dolarjev (8.400 evrov). Vstopnice za dodane koncerte bodo šle v prodajo 7. septembra, do 3. pa je mogoča registracija za nakup.

Kot smo že pisal, ima omenjeno gledališče Walterja Kerra "le" 960 sedežev in je, kot pravi glasbenik, verjetno najmanjše prizorišče doslej v njegovi 40-letni karieri, v kateri je izdal 18 albumov ter dobil 20 grammyjev in oskarja.

K. T.