The Boss na Broadwayu: prvič po 40 letih pred majhnim občinstvom

Pogrešal je intimna prizorišča

11. avgust 2017 ob 11:09

New York - MMC RTV SLO, STA

Bruce Springsteen, ki s svojimi maratonskimi koncerti polni stadione, se podaja v novo areno - na Broadway. The Boss, kot mu pravijo, je napovedal serijo samostojnih nastopov na newyorških gledaliških deskah.

Maraton se začenja 12. oktobra, glasbenik pa bo do do 26. novembra vsak teden nastopil petkrat.

"Želim si nekaj nastopov, ki bodo kar najbolj osebni in intimni," je svojo odločitev pojasnil 67-letni Bruce. "Broadway sem izbral zaradi njegovih čudovitih starih gledališč, ki so ravno pravšnje prizorišče za uresničitev moje zamisli."

Samo tisoč srečnežev (naenkrat)

Gledališče Walterja Kerra z 960 sedeži je po glasbenikovih besedah v njegovi 40-letni karieri verjetno najmanjše prizorišče doslej.

"V moji predstavi bomo le jaz, kitara, klavir, besede in glasba," je Springsteen opisal svoj projekt in dodal: "Deloma bo predstavo oblikovala govorjena beseda, deloma petje."

Predstava bo po njegovih besedah ohlapno povzemala lok njegovega življenja in dela; na odru bo Springsteen bral odlomke iz svoje avtobiografije Born To Run. Vse pa bo v duhu njegovih prizadevanj, da pripravi zanimive večere z močnim sporočilom.

Vstopnice res samo za prave fane

Kdor bi rad prišel do vstopnic, se lahko, ko se registirira kot "potrjen oboževalec Springsteena", na spletni strani Ticketmaster udeleži žrebanja - samo srečneži bodo torej dobili priložnost, da kupijo največ dve vstopnici. Ticketmasterjeva tehnologija Verified Fan, ki so jo uvedli letos (za predprodajo vstopnic za gledališko predstavo o Harryju Potterju), naj bi pomagala eliminirati ljudi, ki hočejo karte kupiti samo za nadaljno preprodajo prek spleta.



Lani je glasbenik izdal omenjeno avtobiografijo, ki je v slovenskem prevodu letos izšla pri založbi Učila International. V več kot 500 strani dolgi knjigi, ki jo je pisal sedem let, je odstrl tudi izjemno intimne podrobnosti. Te bodo po oceni prevajalca Simona Demšarja marsikateremu bralcu razbile idealistično podobo The Bossa. V njej med drugim razkrije, kako nesrečen je bil njegov prvi zakon, da je potreboval operacijo na vratnih vretencih in da je v šesto desetletje svojega življenja vstopil v globoki depresiji.

67-letni Springsteen je verjetno največji glasbeni zvezdnik, kar jih je kdaj napovedalo koncerte na Broadwayu - ni pa niti slučajno prvi. Pred njim so se podobnih projektov lotevali že Il Divo, Barry Manilow, The Rascals in drugi. Za lastnike broadwayskih gledališč je oddajanje odra bendom dobra priložnost, da zaslužijo v predahih med dvema sezonama, za Springsteena, ki je nastopal že skoraj povsod, pa je to še ena trofeja za življenjepis.

A. J.