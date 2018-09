The Guardian: "protislovni" Frljić v peterici najbolj vznemirljivih evropskih režiserjev

Izziva gledališko obliko in preiskuje njene meje

4. september 2018 ob 18:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Eden izmed najbolj izpostavljenih gledaliških režiserjev mlajše generacije na območju nekdanje Jugoslavije, hrvaški režiser Oliver Frljić, je eden petih najbolj vznemirljivih evropskih gledaliških režiserjev po izbori britanskega časnika The Guardian.

Poleg Frljića so v peterico uvrstili še Sussane Kennedy iz Nemčije, Juliena Gosselina in Caroline Guiela Nguyen iz Francije in Yael Ronen iz Avstrije.

Eden najbolj protislovnih gledaliških režiserjev

Britanski časnik poudarja, da je Frljić "eden najbolj protislovnih gledaliških režiserjev" na stari celini. Dodaja, da Frljić do podrobnosti preučuje in na satiričen način prevprašuje politike držav nekdanje Jugoslavije, vojno dobičkarstvo, vzpon skrajnega desničarskega nacionalizma in krotkost demokracije.

"Šokira in povzroča prezir", še na svoji spletni strani piše The Guardian, ki je trditve podkrepil z opisom nekaterih scen iz Frljićevih predstav, kot je tista, ko je ženska iz vagine izvlekla zastavo.

Izziva gledališko obliko

Dodaja, da je ob vsem Frljićevem "neurejenem anarhizmu" njegovo gledališče premišljeno. Izziva gledališko obliko in preiskuje njene meje, piše lažne življenjepise svojih igralcev, povzema in kritizira druge predstave.

Omenja, da v Vinkovcih na vzhodu Hrvaške obstaja grafit "Smrt Oliverju Frljiću". Spominja, da so bili zaradi Frljića številni protesti in grožnje z nasiljem, kot tudi, da so nekateri festivali ostali brez finančnih sredstev. Politiki si močno prizadevajo, da bi Frljića odstranili s scene, piše časnik.

Preklet naj bo izdajalec svoje domovine

Ena prvih Frljićevih predstav, s katerimi je pritegnil mednarodno gledališko pozornost, je bila Preklet naj bo izdajalec svoje domovine leta 2010 v ljubljanskem Slovenskem mladinskem gledališču, za katero je dobil tudi dve Borštnikovi nagradi.

Na letošnjem filmskem festivalu v Sarajevu je Srbenka, hrvaški film o nastajanju njegove predstave, dobil nagrado srce Sarajeva za najboljši dokumentarni film. Film režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića sledi nastajanju avtorske gledališke prestave, ki temelji na resničnih dogodkih iz leta 1991, ko so v Zagrebu pripadniki hrvaške vojske med vojno umorili 12-letno deklico srbske narodnosti Aleksandro Zec.

N. Š.