Tiha revolucija ali film o Savdijkah, ki so orale ledino na različnih področjih

6. marec 2018 ob 14:59

V času, ko Savdska Arabija rahlja desetletja stare družbene omejitve za ženske, sta tamkajšnji filmarki posneli dokumentarec o sodržavljankah, ki so na različnih področjih orale ledino.

S spremembami, ki jih uvajajo v tej kraljevini, je njeno gospodarstvo vse manj odvisno od črpanja nafte. Reforme, ki jih od lani s svojim načrtom Savdska vizija 2030 uvaja prestolonaslednik Mohamed bin Salman, postavljajo turizem in razvedrilo za ključni dejavnosti, katerih razvoju se zdaj posvečajo v Savdski Arabiji, saj 32-letnik v njiju vidi potencial za ustvarjanje novih delovnih mest.

Reforme kronskega princa vključujejo tudi več pravic žensk. Tako jim je na primer od januarja dovoljeno, da se udeležijo športnih prireditev na stadionih, od junija pa bodo lahko vozile avtomobile.

Olimpijke, urednica, planinka ...

V preteklem tednu je v Berlinu doživel premiero dokumentarni film Tiha revolucija, ki prinaša niz intervjujev s približno 25 Savdijkami, pionirkami na različnih področjih. Med njimi so na primer prve športnice iz Savdske Arabije, ki so se udeležile olimpijskih iger, prva ženska, ki je postala urednica nacionalnega savdskega časopisa, prva Savdijka, ki je vodila kakšno agencijo Združenih narodov, in mlada Savdijka Raha Moharrak, ki se je povzpela na Mount Everest.

Diskriminatorni sistem moškega skrbništva

Gre torej za dosežke, ki niso navdihujoči le za ženske iz Savdske Arabije, temveč za raznolika občinstva po svetu. Vendar se film, za katerim stojita režiserka Danya Alhamrani in producentka Dania Nassief, izogiba neposrednemu soočenju z diskriminatornim sistemom moškega skrbništva – da ženske sploh lahko delajo, potujejo ali študirajo, potrebujejo namreč dovoljenje moških. Odločitve o kakršni koli dejavnosti ženske zunaj štirih sten doma so v rokah njenega očeta, brata, moža ali bližnjega moškega sorodnika. Pri vdovi to vlogo prevzame njen sin. In čeprav ni zakonske podlage, morajo ženske, ki delajo na univerzah ali želijo študirati, predložiti pisno potrdilo svojega moškega skrbnika, da s tem soglaša.

Podjetje brez moškega poslovnega partnerja

Zanimivo je, da sta prav Danya Alhamrani in Dania Nassief prvi ženski, ki jima je bilo dovoljeno ustanoviti podjetje v Savdski Arabiji brez moškega poslovnega partnerja. Leta 1975 rojena Danya Alhamrani je študirala filmsko režijo v ZDA in bila nekaj let tudi dejavna v tamkajšnji filmski industriji. Leto dni starejša Dania Nassief je pred dobrim desetletjem načrtovala odprtje svojega menedžerskega podjetja, nakar ji je Alhamranijeva predlagala, da združita moči in skupaj odpreta podjetje. Dvojica je morala premagati kar nekaj ovir in skoraj eno leto vztrajati, da je lahko oddala registracijski formular brez navedbe moškega poslovnega partnerja.

Izkrivljeno prikazovanje Savdijk v zahodnih medijih

Filmarki med drugim poudarjata dejstvo, da se izjemne Savdijke zaradi segregacije, ki prežema tamkajšnjo družbo, ne povzpnejo z dna na vrh, temveč začnejo že na vrhu. Po besedah Nassiefove ju je k snemanju dokumentarca Tiha revolucija spodbudilo med drugim tudi zgrešeno prikazovanje Savdijk v zahodnih medijih. Kot primer navedeta, da ju tuji mediji vsakokrat povprašajo, kaj menita o Savdski viziji 2030 kronskega princa, saj gre po njunem mnenju za naravnost stereotipno vprašanje.

Življenjski slog Zahoda brez naglavne rute?

"Imam občutek, da bi Zahod rad, da smo videti kot oni, brez naglavne rute, vendar z njihovim življenjskim slogom. To ni nekaj, kar bi si me nujno želele. Imamo drugačno kulturo; imamo drugačno družinsko strukturo. Pokrivamo se zaradi svojih religioznih prepričanj; tega nam ne vsiljujejo naše družine ali naša oblast. Gre za lastno odločitev," je za Deutsche Welle povedala Dania Nassief.

