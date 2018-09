Ameriška igralka, komičarka in scenaristka Tina Fey je kariero v komediji začela kot sodelavka pri oddaji Saturday Night Live. Zatem je med letoma 2006 in 2013 nastopala v odmevni TV-seriji 30 Rock, ki jo je tudi soustvarila, in leta 2011 izdala avtobiografsko knjigo Bossypants, ki je postala velika knjižna uspešnica v ZDA. Foto: EPA