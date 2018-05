Tisoč žerjavov Andreja Brumna Čopa lovi minljivost trenutkov

Odprtje razstave v Bežigrajski galeriji 1

23. maj 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Pred leti sem slikal z oljem / sedaj le redko slikam na platno / ljubši so mi papir in vodne barve / zaradi njihovega krhkega življenja / papir s škrobom prilepim kot tapeto / na zid ali kakšno drugo površino / s katero se popolnoma spoji / pravim da so se mi slike ugreznile v zid."

Uvodne besede so iz poetičnega zapisa Kozmos, ki ga je slikar Andrej Brumen Čop ustvaril ob svoji razstavi, naslovljeni Tisoč žerjavov. V okviru postavitve v Bežigrajski galeriji 1 so na ogled njegove slike, akvareli in knjige iz različnih ustvarjalnih obdobij od leta 2012 do leta 2016.

Kustos razstave Miloš Bašin pa je v zapisu, naslovljenem Minljivo v minljivem : Minevanja trenutkov časa, minevanja bivanja vsega in njihova videnja, zapisal, da Brumen Čop umetnine ustvarja kot komaj opazne likovne podobe. Dodal je, da v zadnjih letih ustvarja z vodotopnimi barvami in tušem na papirju, v njegovih delih pa lahko vidimo vse: "Ljudi, živali, predmete, dogajanja v njih ..."

Po Bašinovih besedah je umetnik izbral in upodobil minljivost: "Minljivost njegovega videnja, vsega, kar upodablja, in minljivost vsega, kar obstaja samo nekaj trenutkov. Nekaj trenutkov iz njegovega in našega življenja. Življenja vsega, kar vidimo, če ga živimo. Resnično."

Med najprepoznavnejšimi likovnimi umetniki

Leta 1967 v Mariboru rojeni Andrej Brumen Čop velja za eno prepoznavnejših imen sodobne slovenske likovne umetnosti. Na ljubljanski likovni akademiji je pri Metki Krašovec diplomiral leta 1993, dve leti kasneje je na isti ustanovi zaključil slikarsko specialko.

Na povabilo galerije Werstadt Graz je leta 1994 študijsko bival v Gradcu, tri leta kasneje je prejel štipendijo za študij slikarstva na Likovni akademiji v Pragi, leta 2000 pa je sledila delovna štipendija za bivanje v New Yorku.

Brumen Čop ustvarja tudi ilustracije in likovno opremo, v preteklosti je bil urednik revije Likovne besede. Živi v prestolnici in poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Razstavo v Bežigrajski galeriji 1, ob kateri bo izšel katalog z 22 reprodukcijami ter besedili Brumna Čopa, Bašina in umetnice Tine Konec, odpirajo drevi ob 19. uri, na ogled pa bo do 30. junija.

P. G.