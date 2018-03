Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografije Luke Cjuhe, Jake Gasarja, Matjaža Rušta in Bojana Velikonje, fotografov Dnevnika, so večkrat žele nagrade tako v Sloveniji kot v tujini. Foto: Klemen Skubic / Cankarjev dom Tovarnik1 (2015), fotografija sirske begunke z otroki je Bojanu Velikonji prinesla nagrado za fotografijo leta na natečaju Slovenia Press Photo 2016. Foto: Bojan Velikonja Sorodne novice Stiske prebežnikov na nagrajenih fotografijah Slovenia Press Phota S Pulitzerjevo nagrado ovenčani prizori balkanske begunske poti v Ljubljani Dodaj v

To, kar je videla uveljavljena fotografska četverica

Razstava del Dnevnikovih fotoreporterjev

14. marec 2018 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mali galeriji Cankarjevega doma predstavljajo delo štirih nagrajenih fotoreporterjev Luke Cjuhe, Jake Gasarja, Matjaža Rušta in Bojana Velikonje. Vsi štirje s svojimi podobami opremljajo vsebine časopisa Dnevnik, vsak med njimi pa ima poseben fotografski jezik, izbrušen na dolgoletnih profesionalnih poteh.

Četverici fotografov uspe tudi na najbolj bledih dogodkih preseči ustaljene fotografije, ki bi jih prinašali na uredništvo, če bi bila fotografija samo njihova služba, je ob razstavi z naslovom To, kar so videli zapisala novinarka, fotografinja in kuratorka projekta Meta Krese.

Razstava, ki bo na ogled do 6. maja, je skupen projekt, pravi kuratorka, a pripovedi so individualne, so njihov osebni glas. Pri izboru ni prevladovala estetika, pač pa je bila odločilna zgodba.

Spomnila je, da so objave v časopisu skupno delo, pri katerem fotografi, pisci, oblikovalci, uredniki, založniki in še kdo ustvarjalno razlagajo in tolmačijo kaos dogodkov, tako da bralci dobijo v roke izdelke, ki jim nekaj povedo. Zadnja leta se žal vse prevečkrat kreativna skupina krči, temu primerni so rezultati, bralcev je upravičeno vse manj. Zanimivo je opazovati, kako Cjuha, Gasar, Rušt in Velikonja ostajajo v igri. Še več. Ne pustijo si vzeti prostora: če jim ga zmanjka doma, se razširijo v tujino. Kakovosti se ne odpovedo, še poudarja.

Medtem ko imajo zaradi narave dela pri časopisu zadnjo izbiro pri objavi fotografij novinarji, uredniki, založniki in mogoče še kdo, imajo na pričujoči razstavi zadnjo besedo fotografi. Sami so se odločili, katere fotografije med še vedno posnetimi ob dogodkih, ki so jih spremljali za svoj časopis, želijo izpostaviti.

Kot še piše Meta Krese, njihove fotografije potrjujejo, da je sreča v fotoreporterstvu pomembna, ampak tudi izmuzljiva tisti hip, ko fotograf ne ve, kaj želi povedati. Razstavljavci so spretni v izbiranju trenutkov. Tako vešče podajajo dolge zgodbe velikokrat z eno samo fotografijo.

Popolna zaveza z novinarstvom

Uveljavljeni fotoreporterji Cjuha, Gasar, Rušt in najstarejši med njimi Velikonja, trenutno tudi urednik fotografije oziroma vodja fotooddelka pri Dnevniku, so svoje delo predstavljali na samostojnih in skupinskih razstavah, objavah v domačih in tujih publikacijah ter niz priznanj in nagrad za njihova fotografska dela. Njihove fotografije izražajo popolno zavezo, ki so jo kot fotografi sklenili z novinarstvom tisti hip, ko so se udinjali fotoreporterstvu.

M. K.