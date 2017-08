Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Fotografija s plakata s citatom: 'To ni v naši pristojnosti.' Koordinator Požara, Odmevi, 15. 6. 2017 Foto: Dejan Javornik/Slovenske novice/MGML Fotografija s plakata s pripisom: 'Neka malenkost je pa ušla, ampak ne tako grozno veliko.' Še ima Službo, Odmevi, 16. 5. 2017. Foto: Simon Malovrh/MGML Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"To ni v naši pristojnosti" … razstava o ekološki nesreči na Vrhniki

Plakati nagovarjajo vse mimoidoče

7. avgust 2017 ob 19:52

Vrhnika - MMC RTV SLO

Na Vrhniki so na prostem postavili razstavo plakatov, ki s fotografijo in zgovornimi citati ozaveščajo o ekološki nesreči, ki se je sredi maja letos zgodila v mestu. Podobe so nam znane, prav tako citirane besede, saj so jih v tistih dneh izrekali odgovorni za nesrečo oziroma za malomaren (ne)odziv nanjo.

Projekt, ki so ga pripravili Muzej in galerije mesta Ljubljane v sklopu programa Moje Ljubljanice in v sodelovanju z občani Vrhnike, ima predvsem en cilj – da bi ohrabril in sprovociral "politično zmožnost sleherne državljanke in državljana, da se javno izreče o dogodkih, ki zadevajo naše skupno življenje". O požaru v Kemisu, ki je med drugim trajno onesnažil sedimente in bregove Tojnice, so ob svetovnem dnevu varstva okolja spregovorili že na okrogli mizi. Na tej je več slovenskih strokovnjakov odgovarjalo na vprašanja zaskrbljenih občanov.



Tokrat so se odločili javnost nagovoriti z razstavo Gorenje na Vrhniki v javnem prostoru, ki je dostopna vsem zainteresiranim in naključnim obiskovalcem. Na razstavi se ne osredotočajo toliko na sam požar, temveč bolj na posledice te nesreče, ki jo številni imenujemo velika malomarnost, predvsem pa odzivi in neodzivi odgovornih na dogodke.

"Neka malenkost je pa ušla, ampak ne tako grozno veliko … Mi izraza katastrofa v zakonodaji ne poznamo … To ni v naši pristojnosti," je bilo nekaj izjav, ki smo jih po nesreči slišali iz ust odgovornih. Vsak razstavni predmet je sestavljen iz citata in fotografije, ki sta umeščena med naslov razstave in preimenovanje avtorja citata. Avtorjev citatov je 6, in sicer Direktor Požara, Koordinator Požara, Inšpektor Požara, Še ima Službo, Javno nas Hrani ter Javno nas Zdravi.

Z Vrhnike še v druga mesta

Vrhnika je le začetek. Ker se namreč s podobno problematiko srečujejo številna okolja v državi, imajo namen razstavo postaviti tudi v drugih mestih in manjših krajih po Sloveniji. Z dvojezičnim katalogom pa želijo vstopiti tudi v mednarodni prostor.

V ta namen bodo za finančno pomoč zaprosili ministrstva in vlado ter občinske oblasti, v muzeju bodo zbirali tudi prostovoljne prispevke organizacij in posameznikov. Naslednja postaja je Ljubljana, kjer bodo podobe sredi decembra razstavili na plakatnih mestih TAM TAM na Trgu francoske revolucije. Avtorji razstave sna plakatih podjetja TAM-TAM o Irena Šinkovec iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Žiga Gruden iz Humanističnega in umetniškega društva O in Andrej Marković, občan Vrhnike.

