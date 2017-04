Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osrednji dogodek festivala je bila koprodukcijska predstava Vojna in mir, ki so jo uprizorili 21-krat, ogledalo pa si jo je 27.000 obiskovalcev. Foto: MGL, SNG Drama, CD/ Peter Uhan Festival je januarja odprla dokumentarna razstava o Tolstoju. Foto: Borut Živulović/Bobo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tolstoj v CD privabil 34.300 obiskovalcev, drugo leto v središču Cankar

Predstavo Vojna in mir videlo 27.000 obiskovalcev

10. april 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dela ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja več kot stoletje nagovarjajo bralce po vsem svetu in ostajajo obvezno čtivo svetovne književnosti. Veliko zanimanje zanj je potrdil tudi obisk trimesečnega festivala, ki so ga v Cankarjevem domu posvetili temu literarnemu velikanu - obiskalo ga je 34.300 ljudi.

Tolstojevo življenje in delo so predstavljali na 41 najrazličnejših dogodkih. Podoben dogodek bodo prihodnje leto namenili eni osrednjih figur slovenske književnosti Ivanu Cankarju - v letu 2018 bo namreč minilo stoletje od literatove smrti.

Tolstoju posvečeni festival se je začel 11. januarja z dokumentarno razstavo Lev Nikolajevič Tolstoj, istega dne pa je o Tolstojevi mladosti spregovoril tudi Pavel Basinski, avtor romana Lev Tolstoj: Pobeg iz raja.

Osrednji dogodek je bila odmevna koprodukcijska predstava Vojna in mir, ki je nastala v sodelovanju z ljubljansko Dramo in Mestnim gledališčem ljubljanskim ter v režiji Silvija Purcareteja, ki so jo na odru Gallusove dvorane uprizorili 21-krat, ogledalo pa si jo je skoraj 27.000 obiskovalcev. Kot neke vrste spremljava predstave je nastala tudi razstava Vojna in www (Kurdi v Siriji in spletna omrežja), katere kurator je bil Jan Babnik. Na programu Cankarjevega doma pa ostajata predstavi za najmlajše občinstvo, in sicer Tolstojeve povestice s pripovedovalko Anjo Štefan in Platnomer-povest konja v režiji Ivana Peternelja.

O Tolstoju Svetlana Slapšak

Med obiskovalci pa je veliko zanimanja požel cikel sedmih predavanj Svetlane Slapšak Osvobojen bremena vrednot/Tolstoj, kulturni revolucionar. Štiri pogovorne večere pod skupnim naslovom Pobeg iz raja o alternativnih načinih razumevanja narave, samooskrbi, o tolstojanstvu kot zagovoru ljubezni in dobrega do vseh ljudi kot tudi o Tolstojevem otroštvu pa je pripravila Carmen L. Oven. O Tolstoju sta spregovorila še mednarodno priznana literarna strokovnjaka Michel Aucouturier in Luba Jurgenson.

Na pobudo Foruma slovanskih kultur sta Cankarjev dom obiskali predstavnici Muzeja Leva Tolstoja iz Jasne Poljane Galina Aleksejeva in Julija Vronska. Muzej Leva Tolstoja podeljuje zelo pomembno literarno nagrado, letos pa je v najožjem izboru prvič tudi slovenski pisatelj, in sicer Drago Jančar z romanom To noč sem jo videl.

Drugo leto Cankar o Cankarju

Prihodnje leto se bo osrednji hram kulture poklonil domačemu literarnemu velikanu, čigar ime nosi. Ob 100-letnici njegove smrti načrtuje festival Cankar o Cankarju.

M. K.