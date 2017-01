Tomaž Lavrič: "Sedaj se lahko pove. JJ je moj stric iz ozadja."

23. januar 2017 ob 14:59,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Svoje politične usmerjenosti ne skrivam, zakaj bi jo? Grdo se norčujem iz vsake opcije, ki to zasluži, ampak ena žalibog zasluži bolj," je na eno izmed vaših vprašanj v MMC-jevi klepetalnici odgovoril eden najbolj prepoznanih slovenskih striparjev in tudi eden letošnjih dobitnikov nagrade Prešernovega sklada.

Naš današnji gost je bil "da Vinci slovenske grafične literature", "najmočnejša blagovna znamka Mladine", ustvarjalec Diareje in letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič.

V Lavričevem ustvarjanju po presoji upravnega odbora sklada v zadnjih dveh letih še posebej izstopajo njegova stripa Lomm in Tolpa mladega Ješue ter razstavi v Cankarjevem domu in Pritličju. Risar stripov in karikaturist Iztok Sitar je v utemeljitvi nagrade opomnil, da je Lavrič izjemen risar, ki se ponaša z odličnim poznavanjem človeške anatomije in pretanjenim čutom za plastično ponazoritev človeškega telesa. To je po njegovih besedah posebej razvidno v stripu Lomm. Po Sitarjevi presoji Lavričevo delo po vsebinski in likovni plati spada v sam vrh slovenskega stripa.

"Tudi Prešeren je znal špikati"

"Nisem deloholik, sem strasten nedeloholik. To, kar počnem, ni delo, je užitek," je o svojem poklicu pred leti izjavil Lavrič, ki medijskemu izpostavljanju in intervjujem ni pretirano naklonjen. Danes je v klepetu razkril, da če ne bi bil stripar, "bi bil klošar. Moje delo je moj hobi." Glede prvega pomisleka, ko je izvedelel, da je prejel nagrado Prešernovega sklada, je napisal, da je bil "primerno počaščen in oh in sploh." O občutku sorodne subverzivnosti z našim velikim umetnikom pa: "Da, tudi Prešeren je znal špikati. Kot Lovro Matič se mu čutim blizu."

Diareja, ki je nedavno spet dvignila prah ...

Vprašanja so se dotaknila tudi njegove nedavne Diareje v Mladini, ob katero se je na Twitterju spotaknil Reporterjev kolumnist Vinko Vasle, ob čemer je najavil še eno tožbo Branka Grimsa. Lavrič se je v dotični Diareji na svoj način lotil dejstva, da je ustavno sodišče zavrnilo Mladinino pritožbo v zadevi Grims. Tako je na vprašanje, ali so mu uredniki kdaj zavrnili katero izmed Diarej in kaj je storil v tem primeru, pojasnil, da ima dotična pravzaprav starejši datum nastanka. "Tole najnovejšo z Grimsom sem planiral že nekoč prej, pa so me milo prosili, naj ga ne dražim. Ampak zdaj se nisem mogel več upreti skušnjavi."

Na vprašanje v klepetu, kako se namerava zagovarjati, če bi ga zaradi te Diareje poklicali na sodišče, je odgovoril: "Ne mislim se zagovarjati. Se pa lepo sliši: sodni primer Doktor Grims proti Diareji." Na nadaljnje vprašanje, ali bi v primeru pravnomočne obsodbe vrnili Prešernovo nagrado, pa: "Denarne ne bom."

"Hord in denarja, vsega preveč"

Eno od vprašanj je povezalo denar in oboževalke, se pravi dve zadevi, ki sta pogosto vzročno-posledično povezani. V našem preteklem klepetu leta 2013 je Lavrič namreč obelodanil, da je pogosto tarča hord podivjanih oboževalk, enega od tokratnih spraševalcev pa je zanimalo, ali bo ta situacija po denarni nagradi Prešernovega sklada še radikalnejša. "Hord in denarja, vsega preveč," se je glasil neskromni odgovor.

Končajmo s preroškim odgovorom na prvo vprašanje, ki se nam je izmuznilo iz objave in se je glasilo, kdaj lahko pričakujemo Noriško kraljestvo Janeza Janše v stripu. "Ko bo Janez zavladal Noriškemu kraljestvu in bo nastopil zlati vek, kot je bilo prerokovano."

Celotni klepet s Tomažem Lavričem si lahko preberete spodaj.

A. J., P. G.