Tone Peršak o predlogu proračuna za prihodnji leti: Rast je zelo dobrodošla in nujna

Minister upa na dvig sredstev tudi v letu 2019

13. oktober 2017 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sprememba proračuna za področje kulture v letu 2018 predvideva okoli 10 milijonov več sredstev od lani napovedanega zneska, kar znaša 167.476.053 evrov. "Rast je zelo dobrodošla in v isti sapi nujna," je na nujni seji odbora DZ-ja za kulturo dejal minister Tone Peršak, hkrati pa opomnil, da imajo na ministrstvu še vedno težave s financiranjem kulturnih programov in projektov.

Odbor DZ-ja za kulturo se je danes seznanil s predlogom spremembe državnega proračuna za leto 2018 in predlogom proračuna za leto 2019. Lanski predlog proračuna za leto 2018 je kulturi namenjal 157,2 milijona evrov, po predlaganih spremembah pa ta znesek znaša slabih 167,5 milijona evrov. Peršak je na današnji nujni seji odbora DZ-ja za kulturo povedal, da so na ministrstvu po eni strani lahko zadovoljni s to spremembo, ki prinaša tudi desetodstotni dvig sredstev za kulturo v primerjavi z letošnjim letom, ko je bilo za kulturo iz proračuna namenjenih nekaj več kot 152 milijonov evrov.

Minister: Levji delež gre za stroške dela oziroma plač

Proračun ministrstva za kulturo je notranje razčlenjen predvsem na tri programe, od tega je blizu 7,7 milijona evrov namenjenih za urejanje programov in podporne dejavnosti na področju kulture, za ohranjanje kulturne dediščine je namenjenih 53,7 milijonov evrov, za programe v kulturi in medije pa 97,1 milijona evrov. "To se sliši dobro, a levji delež gre za stroške dela oziroma plač," je poudaril minister.

V sklopu zakona o Slovenskem filmskem centru bodo na ministrstvu prihodnje leto začeli črpati sredstva za denarna povračila za vlaganja v AV-kulturo, za kar je bil načrtovan milijon evrov, a kot trenutno kaže, bo sredstev nekaj manj. Nekaj popravkov jim je na ministrstvu uspelo uresničiti tudi v programih, med drugim zagotoviti sredstva za knjižnično nadomestilo, sredstva za Slovensko matico ter malenkost več sredstev za področje filma. Po ministrovih besedah želijo začeti sistemsko razvijati tudi Center za sodobni ples, prav tako pa doseči bolj pozitivne učinke z nekaterimi ukrepi na področju nevladnega sektorja in zlasti samozaposlenih v kulturi.

Kar ostane za nevladni sektor, je premalo

Peršak je opozoril na nesorazmerje med vladnim in nevladnim sektorjem. Država v veliki meri financira velik delež javnega sektorja, tudi na lokalnih ravneh, po drugi strani pa za nevladni sektor – če odštejemo stroške dela – ostane zgolj še 20 milijonov evrov: "In treba je priznati, da je to premalo." Kot pravi, gre zvišanje sredstev za kulturo ob integralnih sredstvih pripisati tudi predvidenim sredstvom za uresničevanje projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

O osnutku novega nacionalnega programa za kulturo je Peršak dejal, da so v okviru nedavne zaključene javne razprave, ne glede na pretežno negativne odzive v javnosti, prejeli tudi kar nekaj pritrdilnih mnenj. S sprejemljivimi predlogi in pripombami besedilo programa ta hip nadgrajujejo oziroma popravljajo, še pred novim letom pa naj bi ga predložili v obravnavo v DZ-ju.

Glede predloga proračuna za leto 2019 – ta znaša 162,9 milijona evrov – je minister opomnil, da gre ta hip zgolj za predlog, nadeja pa se, da bo prišlo do njegovih izboljšav, podobno kot se je to zgodilo za leto 2018.

M. K.