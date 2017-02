Toni Erdmann iz "penzije" zbezal Jacka Nicholsona

Njegova filmska hči bo Kristen Wiig

9. februar 2017

V Hollywoodu se bodo lotili predelave enega najodmevnejših evropskih filmov zadnjih let, Tonija Erdmanna. V glavni vlogi bo nastopil nihče drug kot Jack Nicholson.

79-letna hollywoodska legenda se posebej za to priložnost vrača iz upokojitve, na platnih ga nismo videli že od leta 2010. Kot so zapisali pri cehovskem časopisu Variety, je vloga kot pisana na kožo "godrnjavemu" igralskemu veteranu.

Izvirni film, ki smo ga videli na lanskem Liffu, je režirala Maren Ade, gre za zgodbo o Winfriedu, osamljenem moškem v zrelih letih (Peter Simonischek), ki se skuša ponovno zbližati s svojo hčerjo, deloholičarko Ines (Sandra Hüller), in to na zelo nenavaden način: izmisli si alterego Tonija Erdmanna, življenjskega guruja njenega direktorja.

Film, ki je tudi v konkurenci za tujejezičnega oskarja, je požel izjemne kritike že na premieri v Cannesu, direktor Liffa Simon Popek ga je označil za "ne samo najboljši film zadnjega leta, ampak morda kar desetih ali pa petnajstih let", tudi MMC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc mu je namenila čisto petico.

Menda si je vlogo zaželel Nicholson sam, saj naj bi ga film izjemno navdušil. Prav on je producentu Bradu Greyu s Paramounta predlagal, da bi nemško uspešnico posneli na novo. Vlogo njegove hčerke naj bi prevzela komičarka Kristen Wiig. Celotna ekipa soustvarjalcev poleg producentov Adama McKaya in Willa Ferrella še ni znana, bo pa pri projektu sodelovala tudi režiserka izvirnika Maren Ade.

Kot že omenjeno, je Nicholson v filmu nazadnje nastopil leta 2010, in sicer v ne najuspešnejši komični drami Jamesa L. Brooksa How Do You Know. Kasneje se je veliko govorilo o njegovi domnevni upokojitvi, a je v intervjuju iz leta 2013 trikratni oskarjevec (nazadnje je zlati kipec dobil za vlogo ljudomrznega pisatelja v Bolje ne bo nikoli pred skoraj 20 leti) pojasnil, da ni nehal igrati, ampak je "samo nehal osvajati ženske".

