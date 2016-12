"Toni Erdmann je najbolj smešna skoraj triurna nemška komedija, kar jih je"

Ameriški kritiki o evropskem filmu leta

27. december 2016 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Občinstvo stare celine je že davno osvojil in nedolgo nazaj postal tudi najboljši evropski film leta, zdaj Toni Erdmann s svojo razmršeno lasuljo in umetnimi zobmi v krohot spravlja še v ameriške kritike. V Los Angelesu se je odvilo nekaj prvih projekciji te nemške tragikomedije, v redno distribucijo pa prihaja januarja.

Hollywoodsko združenje dopisnikov ga je že uvrstilo med nominirance za zlati globus za najboljši tujejezični film, prestal pa je tudi prve reze Ameriške filmske akademije in se uvrstil med deveterico, ki so še v igri za nominacije za oskarje (te bodo razkrili 24. januarja, podelitev pa se bo odvijala 26. februarja).



Preprost, a hkrati izmuzljiv prikaz odnosa med hčerko in očetom

Evropski kritiki so imeli že vrsto priložnosti pohvaliti film, v katerem režiserka Maren Ade pronicljivo slika odnos med zaskrbljenim očetom in odtujeno hčerko, po prvih ameriških projekcijah pa so podobno navdušeni tudi tamkajšnji mediji. V New York Timesu so zapisali, da gre za najbolj smešno skoraj triurno nemško komedijo, ki jo boste videli. Gre za preprost, a hkrati izmuzljiv prikaz odnosa med hčerko in očetom, ki je zaznamovan z medgeneracijskim konfliktom. S svojo "neustrašno igro" sta prepričala tudi glavna igralca - Sandra Hülle in Peter Simonischek, so zapisali.

Podobno navdušen je nad filmom, ki je trenutno na sporedu slovenskih kinodvoran, The Hollywood Reporter. V tem pišejo, da bi moral biti film po vseh pravilih prej polomija, a je uspelo režiserki in scenaristki posneti prvo zares duhovito, 162-minutno nemško komedijo o zadregi. Film, ki ga označujejo za film leta, je prejel številne pomembne filmske nagrade, vključno z naslovom najboljšega evropskega filma leta in nagrado lux, ki jo podeljuje Evropski parlament, . Na podelitvi evropskih filmskih nagrad je slavil v kar petih kategorijah - poleg osrednje nagrade večera je prejel tudi kipec za najboljši scenarij, režijo in obe igralski nagradi.

