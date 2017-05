Tony Bennett na ogled postavlja sadove svoje druge velike ljubezni

Razstava je na ogled do 18. junija

4. maj 2017 ob 09:46

New York - MMC RTV SLO

Legendarni pevec Tony Bennett je v rodnem New Yorku odprl razstavo svojih slikarskih del. "Vedno sem počel dve stvari, ki ju ljubim početi, to je peti in slikati," je dejal ob tem.

Bennett, ki je avgusta lani dopolnil 90 let, je na razstavi, ki jo je imenoval Tony Bennett: Praznovanje 90 let umetnosti, na ogled postavil 40 platen, večinoma gre za olja na platnu in akvarele. "Ne morem verjeti, da so jih postavili tako dobro, da imajo tako lepe okvirje, zelo sem srečen," je dejal navdušeni pevec. Na ogled je med drugim postavil avtoportret, taksije v dežju, newyorški Centralni park, legendarnega trobentača Milesa Davida in most Golden Gate v San Franciscu. Odo temu kalifornijskemu mestu je napisal leta 1962, pesem I Left My Heart in San Francisco pa je postala tudi himna mesta.

Glasbenik, ki se ponaša z več kot 60 let trajajočo uspešno kariero, ki jo je ovenčal tudi s številnimi nagradami, med drugim ima kar 19 grammyjev, je vsa svoja dela podpisal z Benedetto, kar je njegov uraden priimek.

"Življenje gre hitro. Star sem 90 let, ampak se počutim, kot da bi jih imel 35," je dejal lani ob praznovanju 90. rojstnega dneva. Bennett slovi po interpretacijah zimzelenih pesmi in džezovskih standardov, kot so I Left My Heart in San Francisco, Fly Me to the Moon, The Best is Yet to Come, Everybody Loves a Winner in Somewhere Over The Rainbow.

Bennett je na odre stopil skoraj že z vsemi glasbeniki, ki kaj veljajo v glasbeni industriji, med zadnjimi odmevnimi sodelovanji je bil duet z Lady Gaga.

K. T.