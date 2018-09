Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvenec Posledice scenarista in režiserja Darka Štanteta bo imel v Torontu svetovno premiero. Foto: Slovenski filmski center Na festivalu med drugim pričakujejo Julio Roberts (na fotografiji), Nicole Kidman, Salmo Hayek in Aleca Baldwina. Foto: Reuters Vedno smo si prizadevali, da bi imeli v programu veliko filmov režiserk. Letos je ta kvota s 36 odstotki boljša, kot je bila s 33 odstotki leta 2017. Zastopanost žensk v programu se zdi direktorju festivala Piersu Handlingu pomemben poudarek letošnje izdaje. Foto: Reuters Sorodne novice Na filmskem festivalu v Torontu tudi dva slovenska filma Svetovna premiera prvega Dolanovega filma v angleščini bo v Torontu Dodaj v

Toronto znova središče filma: letos ob ikonah Hollywooda tudi slovenska režiserja

Prikazali bodo 342 filmov iz 83 držav

6. september 2018 ob 10:56

Toronto - MMC RTV SLO, STA

Filmski festival v Torontu, ki bo največje kanadsko mesto danes za deset dni spremenilo v filmsko metropolo, velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu, obenem pa je pogosto namig za dobitnike oskarjev.

Med nagrajenci festivala, ki so pozneje odnesli zlati kipec – nagrado najboljšemu filmu podeli občinstvo –, so bili v preteklih letih 12 let suženj, Kraljev govor in Revni milijonar.

Med gosti bodo velike zvezde Hollywooda

Na letošnjem festivalu bodo med drugim prikazala filma Widows režiserja Stevea McQueena, v katerem igra Viola Davis, in If Beale Street Could Talk režiserja Barryja Jenkinsa. Svoje filme pa bodo med drugim predstavili še režiserji, kot so Radu Jude, Jafar Panahi, Pawel Pawlikowski, Matteo Garrone, Michael Moore in Damien Chazelle. Na festivalu med drugim pričakujejo Julio Roberts, Nicole Kidman, Salmo Hayek in Aleca Baldwina.

Slovenske Posledice med odkritji

43. mednarodni filmski festival (TIFF) bo letos na velikih platnih skupno prikazal 342 filmov iz 83 držav, svetovno premiero bo na festivalu med njimi doživelo 138 filmov, tudi prvenec Posledice slovenskega scenarista in režiserja Darka Štanteta.

Film, ki bo del festivalskega programa Odkritja, prikazuje 18-letnega Andreja, ki se mora, ko pristane v vzgojnem zavodu, začeti boriti za svoje mesto v skupini varovancev pod vodstvom Željka. Ta ga kmalu vzame pod svoje okrilje, a Andrej mora pod pritiskom novega okolja hkrati poskrbeti, da na plan ne pride skrivnost, ki jo varuje.

Film ceste o muhah

Na festivalu bo izpostavljen še en slovenski režiser, v programu Sodobni svetovni film bodo prikazali film Zimske muhe Olma Omerzuja, ki je češko-slovensko-poljsko-slovaška koprodukcija. Slovenski koproducent je Rok Biček iz produkcijske hiše Cvinger film. Govori o nabrito samozavestnem Mari in malce čudaški Heduš, ki se z avtom odpravita dogodivščinam naproti v zaledenela prostranstva.

Film ceste o muhah, ki občasno zabrenčijo tudi pozimi, je zgodba, ki pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi želji po doživetjih. Na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih je Omerzu dobil nagrado za najboljšo režijo.

Zastopanost žensk v programu

Festival bo odprla svetovna premiera zgodovinske drame Outlaw King režiserja Davida Mackenzieja, sicer pa bodo na letošnjem festivalu v središču pozornosti ženske. Zastopanost žensk v programu se zdi direktorju festivala Piersu Handlingu pomemben poudarek letošnje izdaje. "Vedno smo si prizadevali, da bi imeli v programu veliko filmov režiserk. Letos je ta kvota s 36 odstotki boljša, kot je bila s 33 odstotki leta 2017," je povedal.

"Poleg tega je tudi tematsko letos velik poudarek na močnih ženskah in njihovih dramatičnih zgodbah. Na to smo sicer ponosni, a kvota se mora še povečati," je še poudaril Handling.

V prihodnje usmeritev k manjšinam

To nalogo bo sicer Handling, ki po 36 letih odhaja z mesta direktorja festivala, prepustil svojima naslednikoma Cameronu Baileyju in Joani Vicente, ki bosta festival vodila od leta 2019. Bailey, ki je s festivalom povezan že dve desetletji, za prihodnje leto napoveduje usmeritev k manjšinam. "Teme, kot so LGBT, ali o ljudeh, ki so zaradi barve kože ali svojega rodu diskriminirani, so nam še posebej pri srcu," je besede sedanjega umetniškega direktorja festivala povzela DPA.

