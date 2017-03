(Totalno) katastrofalna večerja: Skakati čez plot ni enostavno

Avtor priredbe, avstrijski igralec in kabaretist perzijskih korenin Michael Niavarani, je besedilo, polno situacijske in besedne komike, priredil, osvežil in dramaturško izostril za uprizoritev v mestnem gledališču v avstrijskem Berndorfu; od tam pa je to krenilo na zmagoviti pohod po avstrijskih in nemških odrih. Foto: Jaka Varmuž/Gledališče Koper