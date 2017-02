Tožilstvo zahteva dolgoletno ječo in visoke kazni za pariške muzejske tatove

So bile slikarske mojstrovine uničene ali prodane?

5. februar 2017 ob 18:33

Pariz - MMC RTV SLO

Sojenje vlomilcu "pajku" Vjedranu Tomiću in dvema sodelovcema, ki so vdrli v pariški muzej in ukradli več kot 100 milijonov evrov vredne umetnine se bliža koncu. So bile slike uničene ali prodane?

Tožilstvo je zahtevalo stroge kazni na sojenju trem tatovom, ki so leta 2010 vlomili v muzej d' Art Moderne de la Ville de Paris in ukradli več kot 100 milijonov evrov vredne mojstrovine slikarjev Picassa, Braquea, Matissea, Modigliania ter Legerja. Muzejski rop je tožilec poimenovali kot enega najhujših v moderni zgodovini in sodišče prosil, naj kaznuje ta napad na kulturno dediščino človeštvam, je poročal spletni The Art Newspaper.

Profesionalnemu vlomilcu Vjedranu Tomiću, ki so mu nadeli vzdevek "pajek", grozi do deset let zapora. Prodajalcu starin Jean-Michelu Corvezu, ki je igral vmesni člen med "pajkom" in skrivnostnimi za zdaj še neznanimi kupci, grozi osem let zapora, Johnathanu Birnu, urarju, ki je slike skril, pa sedem let. Tožilec je prav tako zahteval, naj sodišče obtoženim trem naloži maksimalne kazni, in sicer od 150 do 300 tisoč evrov. Razsodba naj bi bila po napovedih znana 20. februarja.

Neznani arabski poslovneži

Vsi trije so svoj del zločina priznali, Birn pa trdi tudi, da je slike uničil, česar ne verjamejo ne direktor muzeja, ne pariški mestni svet, niti tožilec. Birn naj bi slike uničil, ko se mu je zazdelo, da ga policijski inšpektor sumi sodelovanja pri kraji umetnin.

Med zaslišanji se je sicer pokazalo, da sta imela tako Birn kot Corvez kontakte z neznanimi arabskimi poslovneži, pa tudi izraelskimi odvetniki, a preiskovalcem njihove identitete ni uspelo odkriti. Ne glede na to, je tožilec vztrajal pri zagovarjanju teze, da so slike še vedno nekje skrite ali pa so jih uspešno prodali enemu od interesentov, nikakor pa da niso bile uničene.

Slabo varovanje umetnin

Obramba obtoženih je medtem poskušala del odgovornosti zvaliti na muzej in policijo, saj da je bilo varovanje neprecenljivih umetnin zelo pomanjkljivo. Odvetnik mesta Pariz s takšno oceno nikakor ni soglašal, saj pomanjkljivo varovanje še ne pomeni, da je muzej sokriv oz. da nosi del odgovornosti za rop. Prvoobtoženi Tomić, ki je pri svojih 49 letih kar 16 let preživel za zapahi, je sicer pred sodiščem pričal, da "so navadna stanovanja po navadi bolje varovana kot omenjeni muzej".

Direktor muzeja Fabrice Hergott pa je na sodišču izpostavil historično vrednost ukradenih umetniških del, saj gre za same začetke fauvizma in kubizma. "Težko je verjeti, da so izginila za vedno," je dejal. Obramba je nasprotno sodišče poskušala prepričati, naj ne razlikuje med krajo umetnin neprecenljive vrednosti in navadnimi vlomi, saj ne gre "svete predmete", če pa to že so, bi muzej lahko in moral bolje poskrbeti za varnost.

G. K.