Tradicionalno slovo od poletja - glasbeni vrvež v stari Ljubljani

Prvi program Radia Slovenija v neposrednem prenosu na Prvem, Arsu in v video prenosu na Facebooku Prvega in MMC pripravlja veliki koncert Prvih 18 in praznovanje polnoletnosti skupnega sodelovanja Anike in Big Banda, na katerem bodo po treh skupnih albumih in mnogih koncertih s skupnimi močmi in enim srcem predstavili najlepše pesmi, ki so v teh letih nastale. Program bo obsegal skladbe od začetkov, ko se je Anika še spogledovala s Slovensko popevko in osvežila stare aranžmaje, pa do danes, ko imajo veliko skupnih avtorskih skladb. Z Aniko bodo nastopili prijatelji Klemen Klemen, Rok Ferengja in Tinkara Kovač. Big Band bo vodil dirigent Lojze Krajnčan. Foto: Televizija Slovenija