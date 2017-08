Tragedija na snemanju Deadpoola 2: umrla kaskaderka, dirkačica Joi Harris

Joi Harris bila prva afroameriška dirkačica

15. avgust 2017 ob 16:11

Vancouver - MMC RTV SLO

Na snemanju drugega dela filma Deadpool v Vancouvru se je med izvajanjem enega izmed prizorov z motorjem smrtno ponesrečila kaskaderka Joi "SJ" Harris, sicer prva afroameriška profesionalna dirkačica.

Po navedbah očividcev je voznica izgubila nadzor nad svojim motorjem in se zaletela v stekleno izložbo stolpnice Shaw Tower v središču Vancouvra. Nesreča naj bi se zgodila po petih uspešnih poskusih iste točke.

"Ljudje so tekli po pločniku, motor pa je poletel čez cesto, očitno s klančine, ker je bil v zraku," je ena izmed prič povedala za Global News. "Voznica je stala na motorju, se zabila v stavbo, očitno brez nadzora in nenačrtovano." Po pisanju Metro Newsa se je voznica komaj izognila dvema pešcema, ko je izgubila nadzor.

V New Yorku rojena Harrisova, borka za pravice temnopoltih žensk, je veljala za prvo afroameriško dirkačico. Dirkati je začela leta 2010, prvo dirko pa odpeljala leta 2014.

Film Deadpool 2, v katerem je izvajala kaskaderske točke za igralko Zazie Beetz v vlogi Domino, je bil po navedbah Deadlina prva filmska vloga Harrisove. Med snemanjem ni nosila čelade, ker je lik Domino ne nosi. Kljub hitremu prihodu reševalnega vozila je umrla na kraju nesreče.

V petek, ko je 32-letna dirkačica pripotovala v Vancouver, je na svojem profilu na Facebooku objavila fotografijo sebe s pripisom: "Počutim se fantastično. Vse z razlogom. #neskrenispoti"

Sožalje izrekel tudi Ryan Reynolds

Ob smrti Harrisove so sožalje družini izrekli studio Fox, režiser David Leitch in zvezdnik filma Ryan Reynolds. "Globoko smo užaloščeni nad nesrečo, ki se je pripetila na snemanju Deadpoola 2. V mislih smo z družino, prijatelji in kolegi članice naše ekipe v tem težkem času," so zapisali pri Foxu.

Reynolds, ki je bil za svojo vlogo v prvem delu letos nominiran za zlati globus, pa: "Danes smo med snemanjem Deadpoola tragično izgubili članico naše ekipe. Smo strti, šokirani in uničeni ... ampak se zavedamo, da se to ne more niti približati hudi žalosti in neizmerni bolečini, ki jo morajo v tem trenutku čutiti njena družina in bližnji. Sočustvujem z njimi in z vsemi ljudmi, ki se jih je dotaknila."

Poškodovan tudi Tom Cruise

Harrisova je umrla le nekaj tednov po nesreči kaskaderja Johna Berneckerja, za katerega so bile usodne hude poškodbe glave med ponesrečeno kaskadersko točko na snemanju serije Živi mrtveci. Snemanje so začasno prekinili, šlo pa je za prvo smrt kaskaderja v ZDA v 20 letih.

Ta konec tedna pa je bil med izvajanjem ene izmed kaskaderskih akrobacij za Misijo: Nemogoče 6 poškodovan tudi Tom Cruise. 55-letni igralec, za katerega je znano, da hoče vse kaskaderske točke izvesti sam, si je v Londonu med skokom z ene strehe stolpnice na drugo zlomil dve kosti, snemanje pa s tem ustavil za več mesecev.

Witness of Deadpool 2 crash: motorbike picked up speed, missed pedestrians https://t.co/W237VlDggr pic.twitter.com/cyDhCZSmvP — Metro Vancouver (@vancouvermetro) August 14, 2017

