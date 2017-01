Tragedija zastrupljene vode v Flintu se seli na film

Obubožano mesto Flint, kjer polovica prebivalstva živi pod mejo revščine, je bilo leta 2014 pod prisilno državno upravo. Do takrat se je mesto oskrbovalo iz vodovodnega sistema mesta Detroit, v pripravi pa je bil nov vodovod iz jezera Huron. Državni uradniki so se odločili, da zaradi varčevanja za 18 mesecev Flint odklopijo od Detroita in ga začasno oskrbujejo z umazano vodo iz reke Flint. Pri tem se ni nihče spomnil, da bi vodi dodali kemikalije proti koroziji, zato je voda je načela cevi in vanjo je prišel svinec, zaradi katerega je zbolelo ali umrlo več ljudi. Foto: Reuters